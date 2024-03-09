Відома українська акторка прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком

Українська акторка Анастасія Цимбалару вперше прокоментувала чутки про розлучення з актором Григорієм Баклановим, відомий багатьом за роллю Лавріна у серіалі "Спіймати Кайдаша".

Тривалий час Анастасія давала своїм шанувальникам приводи й інтригувала, чи дійсно вони ще разом. Зокрема, на публіці разом з Григорієм вони почали з'являтися без обручок і припинили часто афішувати кохання у соцмережах. Втім, у коментарі програмі "ЖВЛ" Цимбалару спростувала схожі здогадки фанів, запевнивши, що все добре. І зазначила, що обручки на підмізинному пальці не носить через свою акторську кар'єру.

Анастасія Цимбалару з чоловіком / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"У мене в стосунках все чудово. Щоправда, такі чутки до мене не доходили. Актори взагалі рідко носять будь-які прикраси, тому що на знімальному майданчику їх можна загубити, і це траплялося не раз", - зізналася Анастасія.

Зазначимо, зіркова пара перебуває у шлюбі з 2021 року, а освідчився коханій Бакланов 2018 року.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий поділився щасливим моментом з особистого життя. Він приголомшив зізнанням про одруження та показався разом зі своєю дружиною після урочистої церемонії.

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