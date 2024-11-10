Відома українська акторка разом із чоловіком виїхала з Києва жити до Барселони і пояснила чому

Українська акторка Міла Сивацька повідомила, що разом із чоловіком Сергієм виїхала з Києва за кордон.

Про це вона розповіла у своєму Instagram. Знаменитість поділилася, що оселилася в Іспанії. Спочатку Сивацька разом із коханим конкретно не знала, в якому саме місті зупиниться, але врешті обрала Барселону. Для акторки важливою була погода, менталітет людей та активності. Тож, Барселона по всіх критеріях знаменитості підійшла.

"Ми розглядали три міста і в кожному хотіли пожити місяць. Першою була Барселона, але далі вже нікуди не поїхали. Для мене головними критеріями були: погода, люди, двіжуха у всіх розуміннях. Я не уявляю себе в Італії чи Франції, мені по вайбу не заходить Німеччина, а все, що до душі, вимагає від тебе одразу діяти і заходити у фінансову робочу гонитву, а мені просто хотілося зрозуміти, що я хочу далі. Іспанія в цьому плані просто 10 з 10", - поділилася артистка.

Міла Сивацька / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Міла Сивацька поки не береться загадувати, чи залишиться у Барселоні, чи повернеться до Києва. Акторка все ж таки хоче пожити в декількох містах, про які давно мріяла, а вже потім робити висновки. Поки ж знаменитість просто насолоджується новим досвідом.

"Думаю, я ще поживу довгий час точно у двох містах, про які давно мрію. А поки просто насолоджуюся", - поділилася акторка.

Допис Міли Сивацької / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Загалом, разом із Мілою за кордон виїхав її чоловік Сергій. Артистка одразу поквапилася пояснити, що обранець перетнув кордон згідно з законом. До слова, чоловік знаменитість має змогу виїжджати з України.

"Ми переїхали разом, мали таку можливість від самого початку, тому попереджаю всі запитання – все офіційно через кордон", - наголосила артистка.

Допис Міли Сивацької / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Павлік розповів, що його 40-річний син виїхав під час війни з України до США. Артист пояснив, як Олександрові це вдалося.

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