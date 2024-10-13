Відома українська акторка різко пройшлася по російських колегах: "Було великим розчаруванням"

Відома українська акторка Любава Грешнова, яка нещодавно перенесла операцію, висловилася про знайомих, які під час війни підтримують геноцид українців.

Так, зірка до початку повномасштабного вторгнення інколи бувала в Росії, тож мала там деяких знайомих. Проте, за словами Любави, їхні дороги розійшлися одразу після початку великої війни, коли вона почула чимало абсурду з їхніх уст.

"Є певна кількість і категорія людей, які якби посміли мені написати хоча б слово, то вони знають, що б отримали натомість. Це ті актори, які були нашими близькими друзями, які були вхожі в наш дім, знали моїх батьків, але в перші дні повномасштабної війни повикладали дописи на кшталт "мне не стыдно, что я русский" чи "слава путину". Для мене це було шоком і великим розчаруванням, м’яко кажучи. І таких людей дуже багато", - висловилася Грешнова в інтерв'ю kp.ua.

Любава Грешнова / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

На противагу ярим путіністам Любава пригадала колег, які вчасно оговталися й відмежували себе від пропаганди РФ. І додала, що з такими артистами вона може порозумітися.

"Людей, які висловили свою підтримку, вибачилися за свій народ і пояснили, чому вони не можуть зробити так чи інакше, дуже мало. Їх можна перелічити на пальцях однієї руки. Думаю, якщо є на моїй сторінці хтось не заблокований, то це саме ті люди, які намагалися допомагати, намагалися боротися настільки, наскільки це було можливо, які за певних життєвих обставин не змогли залишити там своє життя", - пояснила акторка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу з'явилася в обіймах чоловіка-росіянина й станцювала з ним у пікантному вбранні.

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