Відома українська акторка різко відреагувала на російську мову серед школярів
Анна Саліванчук звернулася до батьків з приводу уважнішого ставлення до мовного середовища дітей у навчальних закладах.
Українська акторка Анна Саліванчук емоційно відреагувала на російську мову в школі сина — інцидент викликав дискусію про мову під час війни.
Історія сталася вранці, коли через повітряну тривогу початок занять трохи зсунувся. Поки діти збиралися в коридорі, зірка звернула увагу на те, якою мовою вони спілкуються між собою. За її словами, більшість школярів говорили російською, що її відверто обурило. Акторка вирішила не мовчати й одразу зробила зауваження.
«Я почула, що всі розмовляють російською мовою. Зробила зауваження. Сказала, що так неможна, це негарно, четвертий рік війни…» — зазначила Анна.
Після цього зіркова мати звернулася до педагогів, аби обговорити ситуацію та знайти рішення. Вона переконана, що школа має реагувати жорсткіше — до дисциплінарних кроків, які б мотивували дітей переходити на українську. Втім, відповідь вчителів її здивувала: як виявилося, частина батьків виступає проти будь-яких обмежень і відстоює право дітей говорити російською.
«Підходжу до вчителів, кажу, що потрібно ставити їм двійки або давати домашні завдання, щоб вони зрозуміли — так неможна. І що мені кажуть вчителі? Батьки наших учнів йдуть до директора школи і кажуть, що діти мають право розмовляти російською. Дорогі батьки, особливо наших однокласників, ви можете мене ненавидіти, але на четвертий рік повномасштабної війни „яка різниця“? Велика! Люди вмирають!» — заявила зірка.
