Відома українська акторка різко висловилася про колишню подругу-путіністку Ірину Горбачову

Відома українська акторка Олеся Жураківська різко розкритикувала колишню подругу, акторку Ірину Горбачову.

Так, за словами знаменитості, вона тривалий час товаришувала зі своєю колегою. Однак після початку повномасштабного вторгнення й підтримки нею Росії Олеся повністю розчарувалася в Горбачовій і припинила будь-які зв'язки з пропагандисткою:

"Для мене це був удар, коли я почула, що людина, яку я вважала своїм другом, каже, що "загалом, я не засуджую". Мене просто паралізувало мене в той момент. Але такий зараз час… Треба розривати зв’язки, не озираючись назад. Треба, щоб повітря свіжого було більше, звільняти простір для творчості. На місце цих людей прийдуть ті люди, у яких не було можливості зробити крок, тому що вигрібалося все, щоб заплатити їм гонорари", - розповіла Олеся в програмі Аліни Доротюк.

Ірина Горбачова

Зазначимо, акторка Ірина Горбачова народилася і до 9 років мешкала у Маріуполі. Згодом переїхала до РФ, де живе у Москві і вважається російською акторкою. Тривалий час після початку повномасштабного вторгнення Горбачова не висловлювала своєї позиції, а війну називала "ситуацією, що відбувається". Втім, зрештою вона почала з'являтися на пропагандистських світських заходах і наразі продовжує заробляти криваві рублі в країні-агресорці. До того ж акторка визнала, що вона велика патріотка, "частина своєї країни" і її місце в Росії.

Нагадаємо, нещодавно співачка Яна Соломко, яка в РФ вихваляла окупантів, раптово виправдалася українською.



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