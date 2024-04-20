Відома українська акторка різко висловилася про зрадницю Оксану Байрак: "Запроданка"

Зірка "Скаженого весілля", акторка Леся Самаєва гнівно засудила поведінку режисерки Оксани Байрак, яка до початку повномасштабного вторгнення перебувала в Одесі, а потім переїхала до Росії з корисливою метою.

За словами української акторки, така проросійська позиція Байрак їй зовсім незрозуміла. Особливо Лесю обурює те, що режисерка насправді має українське коріння й проживала тривалий час в Україні, втім все одно стала на бік ворога. Зокрема, зрадниця без докорів сумління заробляє криваві рублі в державі-терористці й під новим іменем знімає нові серіали для пропагандистських каналів.

Леся Самаєва. Фото: Instagram Леся Самаєва

"Ну, це чиста запроданка, а страшніше за це нічого не може бути. Якщо зраджує чужа людина, то не так боляче, бо вона іншого менталітету, виховання. А коли свої виявляються з гнильцем, це дуже важко прийняти", - поділилася Самаєва в інтерв'ю oboz.ua.

Нагадаємо, раніше режисерка-зрадниця Оксана Байрак несподівано проголосила себе "найбільшою патріоткою України" і здивувала заявою, що повернулася із Москви до України. Вочевидь, прихильниця "руского міра" згодом все ж повернулася до держави-агресорки продовжувати будувати кар'єру на смертях українців.

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