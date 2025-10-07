Відома українська акторка різко виступила проти вступу України до ЄС і пояснила чому

Тетяна Малкова / © instagram.com/tannita_malkova

Реклама

Українська акторка Тетяна Малкова, яка тривалий час мешкає у Польщі, висловилася проти вступу України до Європейського Союзу.

За словами акторки, цей крок, на її думку, перетворить країну на "дорогу в нікуди", адже бюрократія в ЄС зводить нанівець людяність і свободу. У своєму інтерв’ю для проєкту "Зі своїми по суті" Малкова поділилася особистими прикладами.

Так, після падіння та серйозного вивиху ноги вона була змушена звернутися до приватної клініки, очікуючи сучасного обстеження, але замість 3D-апарату для рентгену отримала перевірку за допомогою старого обладнання. Лікар порадив лише підняти ногу та прикласти холодне, а повторну консультацію призначили через три дні.

Реклама

"Чому я не хочу, щоб ми були в Європі ніколи? Для мене, наприклад, це дорога в нікуди, тому що вони за бюрократією втрачають людяність", — зауважила артистка.

Тетяна Малкова / © скриншот з відео

Акторка також розповіла про свої побутові ситуації: невеликі конфлікти з сусідами через дозвілля. Навіть невеликі збори на подвір’ї з друзями часто вирішувалися викликом поліції. Вона підкреслила, що, живучи в Європі, зіткнулася з жорсткими правилами, які віддаляють людей один від одного, і це стало для неї однією з причин, чому вона не бажає бачити Україну в ЄС.

"Це максимально дивно для мене. Усе зав’язано на дозволах і контролі, а ти відчуваєш, що тобою постійно спостерігають", — пояснила Малкова.

Нагадаємо, нещодавно акторка Віталіна Біблів, відома за роллю в "Будиночку на щастя", різко розірвала стосунки з колегою-зрадницею Галиною Безрук. Зірка відверто розповіла, що насправді відчуває після взаємин із знаменитістю-втікачкою.