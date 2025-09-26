Відома українська акторка розірвала стосунки зі старшим на 10 років бойфрендом і назвала причину

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Відома українська акторка Ірина Кудашова розірвала стосунки з бойфрендом, який старший за неї на 10 років.

Наразі знаменитість офіційно самотня. Акторка розійшлася з бойфрендом, про що вона повідомила на проєкті "Тур зірками". Знаменитість запевняє, що це було їхнє спільне рішення. За словами Ірини Кудашової, вони з обранцем занадто різні і не розуміли одне одного. Врешті, пара відверто поговорила і вирішила, що їм краще далі рухатися окремо.

"Особисто для мене ми говорили різними мовами. У нас була велика різниця у віці. Спочатку я цього взагалі не помічала, але згодом в якихось різних ситуаціях я зрозуміла, що ми буквально говоримо різними мовами. Він мені про одне, я про інше, і от знайти ось цей спільний конект ставало все складніше, ми намагались зрозуміти одне одного, але ставало все складніше", - зізналась знаменитість.

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Наразі акторка підтримує зв'язок зі вже ексобранцем, щоправда, їхнє спілкування не є близьким та регулярним. Якщо в когось виникають якісь проблеми, то, звичайно, вони можуть звернутися одне до одного за допомогою.

"Ми не спілкуємося щодня, але мінімальний зв'язок у нас залишився. Якщо якесь є запитання чи проблеми – ми можемо одне одному написати, але це не близьке спілкування", - поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Кудашоа розкрила секрет догляду за собою. Також артистка розповіла про роботу в новому проєкті.