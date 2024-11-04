Відома українська акторка розкрила, як Єрмак пропонував їй політичну посаду і чому вона відмовилася

Українська акторка Римма Зюбіна поділилася, як керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пропонував їй співпрацювати.

За словами Римми, все почалося зі знайомства під час знімань української кінострічки. Тоді Єрмак виступав продюсером, а вона була акторкою. У перервах артистка хоч і часто спілкувалася з Андрієм, проте зізнається, що зовсім не очікувала побачити його у політичних перегонах.

"Коли він продюсував фільм "Межа", я взагалі не знала, хто він такий і не була з ним знайома. Ось тоді (на знімальному майданчику – прим. ред.) до мене підійшов продюсер і представився Андрієм Єрмаком. Коли ми вже зняли фільм, то ми тоді проїхалися з ним Україною з презентацією. Він був дуже турботливим, уважним, зустрічав мене з квітами. І ми з ним говорили дуже багато про політику, ситуацію в кіно. Я зараз коли дивлюсь, мені здається, що в його оточенні мало людей, які могли б говорити з ним так, як говорила я. Спочатку я побачила його в ту ніч, коли всі чекали результатів виборів. У мене було здивування, бо ми ніколи не говорили про його політичні вподобання. Зараз у мене багато запитань. Думаю, що колись ми дізнаємось якісь речі, відкриються якісь архів чи розмови. Поки я їх не почула на власні вуха, я нічого не можу говорити", - розповіла Зюбіна в інтерв'ю "Балючі теми".

Римма Зюбіна

Ба більше, зірка зізнається, що зараз підтримує зв'язок з політиком. До того ж не приховує, що свого часу відмовилася від пропозиції з боку Єрмака стати мером Ужгорода, звідки вона родом. І причиною Римма називає не готовність брати на себе велику відповідальність і нерозуміння, як іти наперекір системі.

"Були телефонні розмови, листування. Зараз навіть. Коли мені щось дуже не подобалось, я могла написати. Коли була потрібна моя підтримка, то він писав. Читав, іноді відповідав. Він кликав мене у команду. Кілька років тому. До великої війни. Я не продажна, я ніколи не продавалась. Як ніде не люблять зрадників, так і в принципі люди, які розуміють ціну принциповості, вони цінують цю принциповість. Кликав спробувати балотуватися на мера Ужгорода. Я ж сама з Ужгорода, і мені дуже болить, що там відбувається. Я не знаю, як в цій системі щось змінити. У мене немає команди. Я йому відразу сказала, що не живу в Ужгороді, а приїжджаю туди на декілька днів. Я беру відповідальність тоді, коли розумію, що можу дати результат", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно зірковий кулінар Володимир Ярославський розповів, як отримав відстрочку від мобілізації і що йому в цьому допомогло.

Читайте також: