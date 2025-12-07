Відома українська акторка розкрила правду про стосунки з ексчоловіком: "Ми офіційно не розлучені"

Олена Хохлаткіна і Віктор Жданов / © телеканал Дім

Реклама

Українська акторка Олена Хохлаткіна після розлучення з Віктором Ждановим розкрила правду про їхні стосунки.

Так, ще 2022 року зірки вирішили йти різними шляхами — вони зробили заяву про розлучення. Проте, як виявилося, колишнє подружжя насправді офіційно шлюб не розривало. В інтерв’ю «Дім» Олена пояснила, що вона з ексчоловіком лише роз’їхалися.

«Ми з Віктором досі офіційно не розлучені, але живемо окремо», — пояснила акторка.

Реклама

Тим не менш, Жданова також розповіла про знайомство з колегою та зародження почуттів. За її словами, все почалося ще у студентські роки — в Херсонському училищі культури. Жданов тоді був старший на два курси, але вже тоді привертав увагу майбутньої дружини. Вона розповіла, що саме на сцені відчула перші сильні почуття до майбутнього чоловіка.

Віктор Жданов і Олена Хохлаткіна з донькою

«Ми разом грали в студентському театрі. У тих постановках я побачила, який він вдумливий і красивий майбутній актор. Не пам’ятаю назву вистави, але він грав якогось Устюка, а я — видіння його дружини. Я дуже погано грала, але точно пам’ятаю, що закохалася», — пригадала Олена.

Після закінчення училища актори одружилися. Згодом у них народилася донька Оксана. Згодом кохання подарувало їм ще й сина. До речі, нащзадки також пішли батьківськими стопами та пов’язали своє життя з творчими напрямами. А віднедавна колишнє подружжя стала поєднувати онука — донька Оксана народила у березні цього року.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про розлучення Олени й Тараса Тополей. Співачка після пережитого розповіла про свій стан зараз в оригінальний спосіб.