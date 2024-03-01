Відома українська акторка розлучилася з чоловіком-нардепом після восьми років шлюбу

Анна Саліванчук поділилася з шанувальниками сумною звісткою.
Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук повідомила, що розлучилася зі своїм чоловіком, нардепом Олександром Божком після 8 років шлюбу.
Про свій новий сімейний статус Саліванчук розповіла сьогодні, 1 березня на сторінці в Instagram. За словами артистки, з екскоханим вона розійшлася офіційно ще 18 травня 2023 року. Втім, наважилася розповісти про це на загал лише зараз, бо їй боліло:
"Багато хто з вас зрозумів, в мене купу повідомлень з цього приводу, але вибачте, я не відповідала, бо боліло. Мій дивний стан, сльози, сміх, подорожі, спорт –це все була робота над собою, щоб знову віднайти себе, себе справжню. 18.05.2023 я розлучилась. Ще деякий час ми намагались врятувати сімʼю заради дітей, але марно. На жаль, діти страждають в першу чергу, якщо їхні батьки не щасливі. Тому так, я вільна", - повідомила Саліванчук.
Причину розлучення з Божком Саліванчук називати не стала, лише попросила прихильників, аби вони не стали в неї про це запитувати: "Просто порадійте за мене, що я йду далі і цю книжку я дочитала до кінця", - додала Салівачнук.
Зазначимо, що акторка Анна Саліванчук та народний депутат і та колишній продюсер Студії "Квартал 95" Олександр Божко одружилися 2015 року. У експодружжя є двоє спільних синів - 7-річний Гліб та дворічний Микита.
Нагадаємо, днями стало відомо про ще одне гучне зіркове розлучення. Не так давно дружина ексдепутата Юрія Арістова Марина повідомила, що вони розійшлися після 13 років шлюбу.
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