Відома українська акторка розлучилася з чоловіком-нардепом після восьми років шлюбу

Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук повідомила, що розлучилася зі своїм чоловіком, нардепом Олександром Божком після 8 років шлюбу.

Про свій новий сімейний статус Саліванчук розповіла сьогодні, 1 березня на сторінці в Instagram. За словами артистки, з екскоханим вона розійшлася офіційно ще 18 травня 2023 року. Втім, наважилася розповісти про це на загал лише зараз, бо їй боліло:

"Багато хто з вас зрозумів, в мене купу повідомлень з цього приводу, але вибачте, я не відповідала, бо боліло. Мій дивний стан, сльози, сміх, подорожі, спорт –це все була робота над собою, щоб знову віднайти себе, себе справжню. 18.05.2023 я розлучилась. Ще деякий час ми намагались врятувати сімʼю заради дітей, але марно. На жаль, діти страждають в першу чергу, якщо їхні батьки не щасливі. Тому так, я вільна", - повідомила Саліванчук.

Анна Саліванчук розлучилася з чоловіком / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Причину розлучення з Божком Саліванчук називати не стала, лише попросила прихильників, аби вони не стали в неї про це запитувати: "Просто порадійте за мене, що я йду далі і цю книжку я дочитала до кінця", - додала Салівачнук.

Анна Саліванчук з ексчоловіком та сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Зазначимо, що акторка Анна Саліванчук та народний депутат і та колишній продюсер Студії "Квартал 95" Олександр Божко одружилися 2015 року. У експодружжя є двоє спільних синів - 7-річний Гліб та дворічний Микита.

Анна Саліванчук з ексчоловіком та синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, днями стало відомо про ще одне гучне зіркове розлучення. Не так давно дружина ексдепутата Юрія Арістова Марина повідомила, що вони розійшлися після 13 років шлюбу.

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