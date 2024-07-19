Відома українська акторка розлучилася з чоловіком після двох років шлюбу: "Більше не дружина воїна"

Українська акторка, зірка серіалу "Обіцянка Богу" Світлана Гордієнко розлучилася з актором, а нині військовим, Максимом Девізоровим, відомим роллю Дениса у серіалі "Перші ластівки".

Так, у своєму фотоблогу Світлана зазначила, що їхня історія скінчилася вже давно, але вона довго мовчала, бо вважала це "не на часі". Втім, вирішила розкрити всі карти й зазначила, що, можливо, проблема приховувалася саме в ній. Тож, вона планує змінюватися найближчим часом.

"У мене вперше у житті щось не вийшло. Все виходило завжди. Рано чи пізно. Я завжди отримувала те, що на початку оговорила, запланувала, захотіла. А сім'я у мене не вийшла. Можливо, бо я егоїстична, жорстока, нетерпляча. Можливо, просто тому, що у мене дуже високі вимоги до поняття "сім'я”. Можливо, я просто хвора і мене потрібен лікар. Але так, я не хочу і не вмію вдавати з себе ту, ким я не є. Я більше не дружина воїна. Дозволяю собі хотіти змін всередині свого світу", - розповіла акторка.

Світлана Гордієнко та Максим Девізоров

Попри невдалий досвід, акторка вдячна долі за все та наголошує, що у стосунках велику роль грають домовленості та праця кожного над спільним коханням. Зараз вона продовжує будувати власне щастя вже окремо.

"Я вдячна своєму досвіду, вдячна цьому шляху і тому, що у мене є багато наснаги і сили боротися за своє щастя. Давно вже ми не сім'я. Чи були нею? Запитання залишу відкритим. Головні інсайти цієї історії? Скажу мовою зрозумілою мені. Починаючи працювати над історією обов'язково оговоріть з партнером жанр, в якому ви існуєте. Можна нічого не робити і подивитися, що воно буде. Відповідь: все зникне", - пояснила Світлана.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/devizorov

Нагадаємо, нещодавно режисер Ахтем Сеітаблаєв також приголомшив новиною про розставання зі своєю молодшою на 20 років обраницею. Знаменитість лише рік тому зробив коханій пропозицію.

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