Відома українська акторка рознесла росіян під час відпочинку в Єгипті: "Хочеться блювати"

Українська акторка Анастасія Цимбалару розповіла про нахабну поведінку росіян під час її відпочинку в Єгипті.

Так відпустка акторки в Шарм-еш-Шейху добігає кінця й вона вирішила поділитися враженнями. За її словами, у готелі, де вона проживає, дуже багато росіян. Анастасія зізналася, що їй дуже важко перебувати в такому оточенні "терористів", які намагаються позалицятися до неї та вже з самого ранку у нетверезому стані.

"Навала така, що хочеться повбивати. Зайшла до вбиральні, стоять вже об 11 ранку в д*пу п'яні росіяни, які кричать "раша гуд". Я емоцій не приховувала, але від цього фізично хочеться блювати. Постійно приходять, намагаються "кадріть". Така мерзота. Коротше, хр*н я ще поїду до Єгипту. Або треба готель без цих терористів", - написала Анастасія.

Анастасія Цимбалару розповіла про відпочинок у Єгипті / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

До слова, шанувальники знаменитості поцікавилися, чому вона обрала саме це місце для відпочинку. Акторка відповіла, що це ще той відпочинок, який мав відбутися 26 лютого 2022 року. Втім, навіть після повномасштабного вторгнення готель відмовився повертати кошти за бронювання.

Анастасія Цимбалару розповіла про відпочинок у Єгипті / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Нагадаємо, наприкінці минулого року акторка Анастасія Цимбалару приголомшила зізнанням, що на російському ТБ вийшов серіал за її участі. Втім, знаменитість пояснила, чому так вийшло.

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