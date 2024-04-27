Відома українська акторка розповіла про болісну втрату в родині: "Не можу повірити"

Українська ведуча та акторка Тала Калатай розповіла про горе в родині.

Вчора, 26 квітня, знаменитість втратила тата, який пішов з життя у 62 роки. Сумні звістку Тала повідомила шанувальникам у фотоблогу. Акторка досі не може усвідомити непоправну втрату.

"Це вперше мене не радує дорога додому... Я не можу повірити, що ти пішов. Ні з того, ні з сього, просто не прокинувся у свої 62 роки. Я була впевнена, що ти до мого сивого волосся бурмотітемеш, як всі все неправильно роблять... Розповідатимеш в тисячний раз свої смішні історії, які вже перетворились на легенди, і ми реготатимемо до гикавки. Сидітимеш і споглядатимеш на онуків, задоволено усміхаючись… Вони тільки нещодавно доїли смаколики, які ти їм завантажив із собою... А та оливкова олія ще стоїть... Коли ми поїхали, ти раптом сказав, що може і не побачимось вже… Був насварений за таку маячню. Бо нічого, нічого не віщувало… Ти мав приїхати на пиво і таранку…", - розчулила Тала.

Тала Калатай з татом / Фото: instagram.com/talakalatay_official

Тала Калатай з татом / Фото: instagram.com/talakalatay_official

До того ж знаменитість розповіла, що стосунки з рідною людиною тільки-но почали налагоджуватися та вони чудово проводили час разом:

"Наші стосунки були непрості, але війна нас зблизила, точніше, вона прибрала нашу зайву вередливість і ми могли довго теревеніти за життя. Дідько, ти просто не міг так узяти і заснути назавжди, не міг. Сьогодні їхала і хотіла надіслати тобі фото, а ти б мені Київ. Я дуже хотіла бути вдома на День Народження брата, розуміла, що нереально, але відчувала, що треба. Тепер я розумію, що це було. Бачу, як ти мене забираєш із садочка, а я дуже не хочу йти і ти мені кажеш: "Вгадай, що я тобі купив, тоді повернешся". Звісно, я не вгадала, бо то була вінілова платівка, казка "Кішка, що гуляє сама по собі" і вона була не одна. Твої пісні, твій гумор, буркотіння і "Талка, ох Талка…" будуть зі мною назавжди. Але я не знаю, як повірити в це "назавжди". Я їду додому, сказати татові все, що так і не сказала і... сказати "бувай", - додала акторка.

Тала Калатай / Фото: instagram.com/talakalatay_official

Тала Калатай / Фото: instagram.com/talakalatay_official

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть друга співака Джастіна Бібера. 32-річного репера Кріса Кінга застрелили в США й повідомили подробиці смерті.

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