Відома українська акторка розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком та про бажання розлучитися

Відома українська акторка Любава Грешнова відверто розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком, актором Михайлом Пшеничним, та про бажання розлучитися.

Подружжя вже близько 15 років разом. Акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну зізналась, що лише останній рік вони навчилися жити в гармонії та не розчинятися одне в одному. До цього парі довелося пережити непростий період у стосунках зі сварками та образами.

"Мабуть, лише останній рік ми прийшли до того, що йдемо поруч одне з одним, а не лікуємо. Це шлях болісний, неприємний. Багато образ було, якихось сперечань. Зараз, мені здається, той період, коли ми подорослішали, стали більш мудрими. Зараз ми просто йдемо, але ніхто нікого не чіпає через зайві запитання", - поділилася акторка.

Любава Грешнова та Михайло Пшеничний / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

Любава Грешнова говорить, що криз у стосунках було чимало. Ба більше, у пари виникало бажання розлучитися. Хоч не було такого, що актори роз'їжджалися та жили окремо, однак все до цього йшло.

"Було дуже багато криз. Офіційно ми не розлучалися, не роз'їжджалися, але були моменти, коли ми доходили морально до таких станів, коли ти вже не можеш функціонувати. Було б дивно, аби за 15 років нашого життя таких моментів не було б. Рази три-чотири думала, що це вже все", - ділиться артистка.

Тим не менш, закохані дорожили стосунками та працювали над ними. Як зізнається Грешнова, від помилок їх із коханим рятувала мудрість. Нині ж акторка неабияк вдячна долі за те, що вони з чоловіком щасливі разом.

Любава Грешнова та Михайло Пшеничний / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

"Зупиняла Мішина мудрість, десь моя мудрість. Вміння домовитися зі своїм его. Момент "збирання речей" дуже уважно треба зрозуміти – це его твоє або це "я" на першому місці. Якось вдавалося нам. Все ж таки я вдячна долі за це", - розповіла знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачка Руслана розповідала, як переживала серйозну кризу в шлюбі з чоловіком. Також артистка зізналась, що навіть були думки про розлучення.

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