Відома українська акторка розповіла про стосунки з росіянином і як він її змінив

Катерина Кузнєцова запевнила, що її чоловік завжди стояв на боці України ще до повномасштабного вторгнення.

Акторка Катерина Кузнєцова прокоментувала свої стосунки з з цивільним чоловіком-росіянином, бізнесменом Максимом Апліним.

Як зізнається акторка, ще з початку стосунків її коханий мав чітку проукраїнську позицію. А після анексії Криму він ще більше почав підтримувати українців.

"Коли ми познайомилися з ним 2017 року, він одразу сказав, що ми не будемо жити в Росії. Саме він, бо у нього були розчарування. Після анексії Криму він захоплювався українцями. Він завжди підтримував мою родину та мене. Тому він має російський паспорт, але серцем він завжди з Україною", - розповіла Катерина в інтерв'ю Олексію Суханову.

Катерина Кузнєцова з чоловіком / Фото: instagram.com/katykino

Внаслідок цього у пари не буває конфліктів через різні позиції. Ба більше, Максим розірвав стосунки з друзями-росіянами, які підтримують агресію РФ.

"У нас не буває з цього приводу непорозумінь. Можливо, іноді мене можуть дратувати якісь його друзі, які вдають, що нічого не відбувається. Але цих людей, на щастя, немає у нашому житті й ми не перетинаємося. Він запитував у своїх друзів, хто за і проти. І все, він вийшов з чату. Бо такої (неоднозначної – прим. ред.) позиції бути не може", - пояснила знаменитість.

Катерина Кузнєцова з нареченим / Фото: instagram.com/katykino

Також Катерина розповіла, які зміни відчула в собі після знайомства з обранцем. Так, за її словами, вона стала відчувати себе вільною та припинила прив'язуватися до конкретного місця.

"Ми з ним багато подорожуємо. Я вдячна йому за те, що він зробив мене легкою. Він мені зняв рамки і пояснив, що в будь-якій частині світу я можу почуватися комфортно. Є свобода вибору. Ми дуже любимо музику, їздимо на фестивалі", - додала акторка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова замилувала фото з мамою-красунею та розповіла, як з батьками провела час.

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