Відома українська акторка розповіла, як погладшала за 9 місяців і що допомогло скинути вагу

Українська акторка Дар'я Петрожицька на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022-го виїхала до коханого Олексія в Німеччину.

У подкасті Аліни Шаманської "Розлючена" акторка зізналася, за кордоном пробула дев'ять місяців і за цей час розслабилася так, що дуже погладшала. Вона заїдала стрес солодким, а це досі її головна пристрасть по життю.

"У Німеччині я дуже набрала. Я розслабилася, розуміла, що життя зупинилося, знімань немає, тримати себе не треба, і полізла моя друга головна болячка – це жага до солодкого. Я можу нічого не їсти цілий день, але солодке люблю страшно. Я можу з’їсти маленький київський торт за два рази – зранку і ввечері", – зізналася Петрожицька.

Однак перед поверненням до України акторка взяла себе в руки – почала займатися спортом і худнути. Усе тому, що попереду в неї були вистави та знімання в новому комедійному серіалі для телеканалу ТЕТ "Встигнути до 30". Оскільки в кадрі Петрожицька почувалася некомфортно, то спочатку вирішила вивести з організму зайву воду, а тоді й узагалі підсіла на сироїдіння.

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

“Під час знімань серіалу "Встигнути до 30" я зрозуміла, що не товста. У мені просто багато води. Я п'ю мало води, це моя проблема по життю. Тому мій організм просто накопичує її. Тож я сіла на сироїдіння й майже місяць так провела. Я навіть по костюму відчувала, що скинула. Сукня, яка в перший знімальний день була чітко по мені, стала прям висіти", – пригадала акторка.

Дар'я Петрожицька, Ганна Кошмал у серіалі "Встигнути до 30"

Виявляється, схуднути завдяки сироїдінню їй порадила колега за серіалом "Встигнути до 30" Анна Кошмал. Ба більше, акторка, яка вже багато років є веганкою, підтримала Петрожицьку. На знімальному майданчику в них був однаковий раціон – фрукти, овочі та горішки.

"Я сказала Ані Кошмал, що хочу скинути з себе воду, а вона порадила сироїдіння. Навіть фрукторіанство. Наступного дня я сказала, що хочу спробувати, а вона вирішила, що спробує зі мною. На зніманнях це справді зручно, тому що тобі привозять їжу. Ти просто замовляєш огірки, помідори, два персики та три банани. Була спокуса приїхати додому й наїстися на ніч, але я витримала", – похвалилася Дар'я Петрожицька.

Ганна Кошмал

Зараз акторка задоволена не лише своїм зовнішнім виглядом, а й станом шкіри: "Мало того, що з мене пішла вода, так і моя шкіра почистилася. Я переважно робила це тому, що в якийсь момент у мене обсипало все обличчя".

Побачити Дар'ю Петрожицьку та Анну Кошмал на екранах можна буде вже зовсім скоро. Від 23 жовтня на телеканалі ТЕТ стартує новий комедійний серіал "Встигнути до 30", де Даша зіграла мрійливу Іру, що дуже хоче вийти заміж до 30-ти, а Аня – стриману кар'єристку Сашу, яка вирішила нарешті відірватися на повну й позбутися статусу "занудної душнили".

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