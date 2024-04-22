Відома українська акторка розповіла, як відновлює житло після влучання ворожого снаряду: "Були руїни"

Ірина Кудашова зізналася, як дивом вберегла себе з родиною від фатальних наслідків.

Зірка серіалу "Школа", блогерка й акторка Ірина Кудашова розповіла, як вона з родиною відновлює зруйновану квартиру внаслідок ворожого обстрілу Чернігова.

Так, за словами Ірини, після влучання російського снаряду у подвір'я її квартири не вціліло майже нічого. Нині її родина розпочала капітальний ремонт за власний кошт і подалася на державну підтримку постраждалим, адже її рідні неабияк хочуть повернутися у власний дім.

"В цьому році власним коштом ми почали її відновлювати, робити ремонт. Звісно, роботи там дуже багато. Навіть, можна сказати, що стін не залишилося. Але намагаємося відновлювати, бо моя мама та бабуся хочуть жити в Чернігові й повернутися у власний дім, а не орендовану квартиру. Ми подавали заяви на всі ці державні програми, поки що відповіді не було. Можливо, пізніше", - пояснила акторка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Зірка "Школи" Ірина Кудашова показала, як окупанти пошкодили її квартиру в Чернігові

На щастя, Ірині з родиною вдалося вчасно виїхати за кордон. І вже за декілька днів після еміграції їхня квартира була вщент зруйнована окупантами.

"Ми виїхали буквально в перший день і через три-чотири дні був приліт у наш двір. Просто наша квартира, квартира нашої бабусі – двері й вікна повилітали, шафи попадали. Там були руїни, туди не можна було зайти. Треба було все виносити й з "нуля" будувати. Балкон повністю зник, зруйновано. Це було дуже важко", - додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Кудашова похизувалася коштовним подарунком від коханого, старшого на 10 років, і зізналася, чи отримувала від нього пропозицію одружитися.

Читайте також: