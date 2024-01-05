Відома українська акторка розповіла, як їй вдалося завагітніти у 39 років

Українська акторка, зірка "Холостяка-12" Вікторія Варлей днями поділилася з шанувальниками радісною звісткою, що вперше стане мамою.

Шанувальники привітали артистку з прийдешнім поповненням у родині, а також багатьох зацікавило, як Варлей у 39 років вдалося завагітніти. На сторінці в Instagram майбутня мама чесно відповіла на запитання підписників.

За словами Варлей, все сталося природнім шляхом і для цього вона нічого спеціально не робила. Також знаменитість зізналася, що своїм постом хоче підтримати тих жінок, хто написав їй, що її вагітність їх надихнула і бути мамою можливо у будь-якому віці:

"Я була щасливою у своїх стосунках з чоловіком, тому що я нарешті зустріла свою людину, я вперше зупинилась кудись бігти, щось доводити і мене абсолютно все влаштовувало, я думаю, що саме тому Всесвіт вирішив: "вона готова!" і щоб подвоїти наше щастя подарував нам нашу дитинку. До чого це я, не обмежуйте свої думки, ніщо не може бути перешкодою для вагітності. Я завагітніла без будь-яких пігулок, гормонів, ноу-хау і диханням матки, я навіть до лікаря не зверталась, все сталося само собою, так у 39 і для всього свій час!" – розповіла Варлей.

Вікторія Варлей вагітна первістком / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Вікторія Варлей з чоловіком / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Нагадаємо, що Вікторія Варлей заміжня за американським бізнесменом на ім'я Павло. Чоловік має російське коріння та за словами акторки, активно підтримує Україну регулярно донатить на ЗСУ.

Читайте також: