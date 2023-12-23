Відома українська акторка розповіла, як з чоловіком та сином тікала з Росії

Відома українська акторка Любава Грешнова, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ до України була в Москві, розповіла, як звідти тікала.

До війни артистка мешкала на дві країни, знімалася у російських фільмах та часто приїздила додому до рідних у містечку на Харківщині. Коли ж почалося повномасштабне вторгнення Грешнова разом з чоловіком та сином на четвертий день виїхали з країни-окупантки.

Як розповіла артистка, їм було страшно, оскільки всі напрямки для вильоту з ворожої країни закрилися:

"Було дуже страшно. Ми поїхали з Москви на третій чи четвертий день. Була проблема в тому, що майже всі напрямки закрилися, літаки курсували лише до Туреччини і Єгипту, і квитки коштували фантастичні гроші. Уявіть, скільки іноземців – українців, європейців, американців намагалися виїхати. Ми спочатку придбали квитки, де потрібно було проходити пішохідний кордон через Литву, але я в останній момент злякалася, бо там, як розповідали, влаштовували дуже довгі перевірки і допити. Я знаю точно, не змогла б збрехати, що їду просто подорожувати. Знаєте, я інколи думаю: як там взагалі могли наші залишитися? Людині з українським паспортом там дуже непросто…" – розповіла Грешнова в інтерв'ю oboz.ua

Любава Грешнова / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

Врешті, продовжує акторка, вони з родиною придбали квитки до Єгипту, але дорогою до аеропорта їх зупинила патрульна поліція. Коли вони побачили українські паспорти, то хотіли родину забрати до відділу, але відпустили:

"В аеропорту я від страху майже втрачала свідомість, але ми таки вилетіли. Ще шість днів чекали в Єгипті, бо не було прямих маршрутів до Варшави. І це був такий дисонанс – сиділа біля моря і дивилася всі підряд новини з України: все розбите, летять ракети. Як дуже погане кіно… Ми мали зв'язок з батьками, вони трималися. Залишилися на той час у підвалі нашого будинку одні. Вони могли ховатися лише там, бо інакше було не вижити. На Салтівці немає жодного неушкодженого будинку. Кожен дім – влучання, приліт, дірки. Повилітали вікна майже у всіх квартирах. Російські війська зайшли в Харків саме через Салтівку, а наші їх звідти вибивали. На перехресті, де йшли запеклі бої, розташований наш дім", - розповіла Грешнова.

Любава Грешнова / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

Любава Грешнова з сином / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

Нагадаємо, що минулого року рідне містечко Любави Грешнової на Харківщині було звільнене від російських окупантів. Це сталося 11 вересня. Артистка ділилася, що від щастя вона постійно плакала і розповіла про своїх рідних, які пробули в окупації.

Читайте також: