Відома українська акторка розсекретила, як схудла на 40 кіло за сім місяців без дієт: "Це працює"

Відома українська акторка Любава Грешнова, яка нещодавно розкритикувала знайомих з РФ, висловилася про свою вагу.

Так, знаменитість приголомшила кардинальними змінами фігури. За словами Грешнової, за сім місяців після пологів вона позбулася 40 кіло. Артистка розповіла, що насправді дуже довго шукала правильний підхід до схуднення.

"Після пологів я важила 95 кг, і в мене майже не було шансів їх скинути. Але тут стала доречною моя системність та дисципліна – я просто пробувала знову й знову. Я мучилася, плакала, здавалася, перепробувала всі види тренувань та дієт, але нічого не працювало. Потім винайшла формулу, знайшла свого тренера і за 7 місяців важила 55 кілограмів", - розповіла Любава в інтерв’ю Viva.

Після виснаження свого організму Любава почала турботливіше ставитися до себе й звернулася до спеціалістів. Разом з тренером вона розробила схему здорового харчування й слідкувала за графіком прийому їжі. До того ж регулярно займалася спортом. Тож, за короткий проміжок часу їй вдалося досягти блискучого результату на вагах.

Любава Грешнова / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

"Ідеальним рецептом виявилось все найпростіше – здорове системне харчування з максимально простих і недорогих продуктів (каші, риба, яйця, багато зелені й салатів), ну і, звісно, тренування. Обов'язковий здоровий сніданок – каша або білок, вдень – салат, каша, білок, на вечерю – салат та білок. Це найпростіша схема, за якою харчуються всі спортсмени, з легкими перекусами і без голодувань. Перед сном, якщо я була голодна, завжди їла огірки, відварені яйця або омлет та салат. У період найефективнішого схуднення я постійно возила з собою судочки, їх було так багато, що люди казали: "Як ти худнеш, якщо весь час їси?". Але це працює. Голодування та суворі дієти дають лише тимчасовий ефект і розлад харчової поведінки. Системне харчування й здоровий спосіб життя для мене – екологічне та ефективне рішення", - пояснила акторка.

Нагадаємо, нещодавно дружина хореографа Євгена Кота Наталія після народження первістка приголомшила своєю вагою й похизувалася пласким животиком.

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