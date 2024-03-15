Відома українська акторка розсекретила, як заробила на квартиру в Києві та авто

Українська акторка Валерія Ходос розповіла про заробіток та розсекретила, на що заробила за 17 років кар'єри.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" знаменитість поділилася, що раніше грала в проєктах, які могли тривати роками. Звісно, за це акторка отримувала чималі гонорари. Тож, за зароблені кошти Ходос придбала собі квартиру в Києві та авто.

Валерія Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Купила і квартиру, і машину. Це завдяки проєктам, які тривали роками, бо там і ставки були інші, це можна було собі дозволити", - поділилася акторка.

Валерія Ходос також має власну кіношколу. Щоправда, за її словами, вона поки не отримує звідти дохід. Річ у тім, що всі зароблені на кіношколі кошти акторка вкладає в її розвиток та в навчання студентів, зокрема, аби вони знімали "короткі метри". Ходос говорить, що на це можна отримувати гранти, але вона поки не вміє на них подаватися.

Валерія Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"У школі ми з моєю правою рукою Вікторією Чорнобук шалені фанатики. Коли ми заробляємо, ми вкладаємо все в "короткий метр". Нам всі кажуть, що ви робите, люди на гранти подаються, а ми ще не вміли подаватися на гранти. Школа – це кайф, бізнес. Але ми ще маємо навчитися, як не вкладати все в "короткі метри", а знаходити грантові гроші на знімання", - зізналась акторка.

Нагадаємо, раніше Валерія Ходос поділилася, що зараз відбувається у її особистому житті та розповіла про ймовірне весілля.

Читайте також: