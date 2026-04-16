Відома українська акторка розсекретила, як швидко позбулася 17 кілограмів

Акторка Надія Хільська схудла на 17 кілограмів і вперше відверто розповіла про свій спосіб без «модних уколів».

Про свій досвід вона заговорила після тривалої паузи, коли тема ваги для неї була чутливою. Зізнається: різке коливання стало наслідком важкого періоду в житті. Спершу — стрімке схуднення на тлі втрати, згодом — поступове повернення кілограмів. Вона не одразу звернула на це увагу, дозволяючи собі «заїдати» емоції. Найчастіше — солодким, яке на короткий час притлумлювало біль. З часом це стало звичкою, а цифри на вагах — неприйнятними. Усвідомлення прийшло не одразу, але стало переламним.

«Я схудла на 17 кілограмів, ну зараз трішки набрала, скажімо, 15-16», — чесно поділилася акторка в інтерв’ю РБК-Україна.

Вона згадує, що довгий час не наважувалася змінити підхід, хоча розуміла: вага вийшла за межі комфортної для неї. Рішення визріло поступово — без радикальних кроків і без гонитви за швидким ефектом. Хільська каже, що навіть розглядала популярні методи зі зниження ваги, але відмовилася від них через страх і сумніви. Натомість обрала простішу, хоча й дисципліновану модель харчування. І результат перевершив очікування вже в перші місяці.

«Я спробувала і якось воно так пішло. Я навіть і не сподівалась на 17 кілограмів. Я думала: ну скину якихось вісім… А воно якось пішло-пішло», — розповіла вона.

Основою її підходу стало інтервальне голодування у доволі жорсткому форматі. За словами акторки, вона їла лише раз на день, витримуючи до 22 годин без їжі. Вікно для приймання їжі було коротким — кілька годин, протягом яких вона могла поїсти й випити каву. Згодом режим трохи змінився: періоди без їжі скоротилися, а кількість приймань їжі збільшилася. Паралельно вона додала фізичну активність — зокрема танці, що допомогло закріпити результат і додало енергії.

«Я взагалі люблю поїсти. На початку дуже важко, потім ти отримуєш таку легкість… І це вже починається як спортивний інтерес», — зізналася Хільська.

Водночас акторка наголошує: її досвід — не універсальний рецепт. Вона застерігає від повторення такого режиму без урахування стану здоров’я, особливо якщо є проблеми зі шлунком.

