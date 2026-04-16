ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
566
Час на прочитання
2 хв

Відома українська акторка розсекретила, як швидко позбулася 17 кілограмів

Надія Хільська відверто розповіла про схуднення та силу волі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Надія Хільська / © instagram.com/hilska_nadiya

Акторка Надія Хільська схудла на 17 кілограмів і вперше відверто розповіла про свій спосіб без «модних уколів».

Про свій досвід вона заговорила після тривалої паузи, коли тема ваги для неї була чутливою. Зізнається: різке коливання стало наслідком важкого періоду в житті. Спершу — стрімке схуднення на тлі втрати, згодом — поступове повернення кілограмів. Вона не одразу звернула на це увагу, дозволяючи собі «заїдати» емоції. Найчастіше — солодким, яке на короткий час притлумлювало біль. З часом це стало звичкою, а цифри на вагах — неприйнятними. Усвідомлення прийшло не одразу, але стало переламним.

«Я схудла на 17 кілограмів, ну зараз трішки набрала, скажімо, 15-16», — чесно поділилася акторка в інтерв’ю РБК-Україна.

Вона згадує, що довгий час не наважувалася змінити підхід, хоча розуміла: вага вийшла за межі комфортної для неї. Рішення визріло поступово — без радикальних кроків і без гонитви за швидким ефектом. Хільська каже, що навіть розглядала популярні методи зі зниження ваги, але відмовилася від них через страх і сумніви. Натомість обрала простішу, хоча й дисципліновану модель харчування. І результат перевершив очікування вже в перші місяці.

«Я спробувала і якось воно так пішло. Я навіть і не сподівалась на 17 кілограмів. Я думала: ну скину якихось вісім… А воно якось пішло-пішло», — розповіла вона.

Основою її підходу стало інтервальне голодування у доволі жорсткому форматі. За словами акторки, вона їла лише раз на день, витримуючи до 22 годин без їжі. Вікно для приймання їжі було коротким — кілька годин, протягом яких вона могла поїсти й випити каву. Згодом режим трохи змінився: періоди без їжі скоротилися, а кількість приймань їжі збільшилася. Паралельно вона додала фізичну активність — зокрема танці, що допомогло закріпити результат і додало енергії.

«Я взагалі люблю поїсти. На початку дуже важко, потім ти отримуєш таку легкість… І це вже починається як спортивний інтерес», — зізналася Хільська.

Водночас акторка наголошує: її досвід — не універсальний рецепт. Вона застерігає від повторення такого режиму без урахування стану здоров’я, особливо якщо є проблеми зі шлунком.

Нагадаємо, нещодавно відомий український актор зізнався в уколах ботоксу та чому схуд на 10 кілограмів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie