Відома українська акторка розсекретила свій талант, яким заробляла на початку великої війни

Українська акторка Анна Сагайдачна розкрила ще одну свою професію.

Так, артистка відверто поділилася, що ще до вагітності первістком закінчила кулінарні курси. А вже з малям під серцем розпочала практику. Зрештою, це й допомогло мати фінансові заощадження на початку повномасштабного вторгнення. Сагайдачна говорить, що тоді був шалений попит на її випічку, а деякі й донині просять повернутися у кондитерство.

«Займалася кондитеркою. У мене й досі є клієнти, які пишуть: „Ми так хочемо ваших різдвяних штоленів, спечіть, будь ласка“. Навіть кілька людей стоять у черзі! І я часом думаю: може, й справді напекти тих штоленів. Я робила й паски, і зефір, і мармелад, і печиво. Замовлення на святкові торти не брала — вважаю, що це окрема спеціалізація», — розповіла зірка в інтерв’ю oboz.ua.

Сагайдачна зізналася, що повністю вела процес сама: від закупівель і пакування до виготовлення продукції. Робота була виснажливою, але приносила стабільний прибуток, який сягав 40 тис. грн щомісяця.

«Робила все сама: закупівля продуктів, пакування, виробництво. Звичайно, було важко. Могла стояти на кухні з ранку до вечора. Зефір і мармелад робилися трохи простіше, бо їх можна готувати наперед, а мармелад взагалі має великий термін зберігання. Випічка ж робилася лише під конкретне замовлення. Але попри весь цей клопіт, коли війна почалася й роботи взагалі не було, закочувала рукави, ставала до плити — і могла заробити до 40 тисяч гривень на місяць», — поділилася Анна.

