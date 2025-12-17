- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 662
- Час на прочитання
- 2 хв
Відома українська акторка шокувала, як косметолог понівечив їй обличчя: "Було понад 60 опіків"
Артистка вважала, що на її кар'єрі поставлено хрест.
Відома українська акторка Олена Лавренюк шокувала, як косметолог понівечив їй обличчя.
Знаменитість доволі обережно ставиться до різних процедур краси. Оскільки обличчя безпосередньо пов'язане з роботою акторки, тож вона взагалі нічого не робить, що може змінити риси її зовнішності. Проте одного разу Олені порадили позбутися ластовиння на обличчі, мовляв, у майбутньому можуть бути проблеми. Артистка погодилась і пішла на лазерні процедури. На жаль, видалення ластовиння не минуло безслідно. На обличчі Лавренюк залишилось чимало опіків, про що вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.
"Це був страшний період у моєму житті. Я прийшла до своєї косметологині, поки чекала на неї в коридорі, підійшов її чоловік і каже: "Таке ластовиння! Це потім може перерости в погану історію. Давай краще їх зараз приберемо, аніж потім у тебе це в щось переросте інше". І я не знаю, що було в голові, я пішла до нього на цей лазер, і він мені зробив страшні опіки на обличчі. Тобто він лазером точково прибирав ластовиння, і на моєму обличчі понад 60 опіків було, різних фігур", - шокувала акторка.
Артистка одразу ж пішла до лікарів, аби зрозуміти, чи зникнуть опіки та що їй взагалі робити. Олену запевнили, що все це мине, але потрібен час. Також акторка мусила дотримуватися низки правил у догляді та уникати взагалі сонячного проміння. Врешті, лише через два роки опіки зійшли. Весь цей час Лавренюк уникала сонця, наносила на обличчя чималий шар гриму та майже не виходила з будинку. Знаменитість також додала, що з лікарем судитись не стала. Проте, якщо б опіки залишились, вона пішла б до суду.
"Воно все кіркою покрилось. Ця кірка спадає, і я бачу понівечене обличчя, у ранах, у виїмках, як постакне, де світиться дерма. Я прикривала великим шаром гриму, щоб могла вийти з дому. Почала консультуватися з лікарями, і мені сказали, що це опік і потрібен час, щоб він минув. Я не виходила з дому, впала в депресію. Мені казали, що це мине, але не казали, скільки часу. Я тепер розумію чому – щоб не травмувати мене, бо це зайняло два роки", - говорить акторка.
Нагадаємо, раніше Олена Лавренюк пояснила, чому польський актор Делонг зник з серіалу "Кава з кардамоном". Знімання картини опинились на межі зриву.