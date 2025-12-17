Відома українська акторка шокувала, як косметолог понівечив їй обличчя: "Було понад 60 опіків"

Олена Лавренюк

Відома українська акторка Олена Лавренюк шокувала, як косметолог понівечив їй обличчя.

Знаменитість доволі обережно ставиться до різних процедур краси. Оскільки обличчя безпосередньо пов'язане з роботою акторки, тож вона взагалі нічого не робить, що може змінити риси її зовнішності. Проте одного разу Олені порадили позбутися ластовиння на обличчі, мовляв, у майбутньому можуть бути проблеми. Артистка погодилась і пішла на лазерні процедури. На жаль, видалення ластовиння не минуло безслідно. На обличчі Лавренюк залишилось чимало опіків, про що вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Це був страшний період у моєму житті. Я прийшла до своєї косметологині, поки чекала на неї в коридорі, підійшов її чоловік і каже: "Таке ластовиння! Це потім може перерости в погану історію. Давай краще їх зараз приберемо, аніж потім у тебе це в щось переросте інше". І я не знаю, що було в голові, я пішла до нього на цей лазер, і він мені зробив страшні опіки на обличчі. Тобто він лазером точково прибирав ластовиння, і на моєму обличчі понад 60 опіків було, різних фігур", - шокувала акторка.

Олена Лавренюк / © instagram.com/olenalavrenyuk

Артистка одразу ж пішла до лікарів, аби зрозуміти, чи зникнуть опіки та що їй взагалі робити. Олену запевнили, що все це мине, але потрібен час. Також акторка мусила дотримуватися низки правил у догляді та уникати взагалі сонячного проміння. Врешті, лише через два роки опіки зійшли. Весь цей час Лавренюк уникала сонця, наносила на обличчя чималий шар гриму та майже не виходила з будинку. Знаменитість також додала, що з лікарем судитись не стала. Проте, якщо б опіки залишились, вона пішла б до суду.

"Воно все кіркою покрилось. Ця кірка спадає, і я бачу понівечене обличчя, у ранах, у виїмках, як постакне, де світиться дерма. Я прикривала великим шаром гриму, щоб могла вийти з дому. Почала консультуватися з лікарями, і мені сказали, що це опік і потрібен час, щоб він минув. Я не виходила з дому, впала в депресію. Мені казали, що це мине, але не казали, скільки часу. Я тепер розумію чому – щоб не травмувати мене, бо це зайняло два роки", - говорить акторка.

