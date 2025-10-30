Відома українська акторка шокувала, як скандальний режисер Білоус зваблював дівчат: "У нього була схема"

Альона Якименко / © скриншот з відео

Українська акторка Альона Якименко відверто розповіла про власний досвід спілкування з колишнім художнім керівником Молодого театру Андрієм Білоусом, якого нині підозрюють у сексуальному насильстві.

Артистка познайомилася зі скандальним режисером ще 2016 року, коли вступала до університету імені Карпенка-Карого. Тоді Білоус почав проявляти до неї надмірну увагу, намагаючись переконати вибрати його курс замість обраного Альоною.

"Він почав активно до мене залицятися ще під час вступу. Я вирішила йти на курс до Олега Шаварського (художній керівник акторського курсу в театральному університеті — прим. ред.), але Білоус хотів, щоб я навчалася саме в нього. Потім зі мною зв’язалася його помічниця — вона намагалася переконати мене змінити вибір", — пригадала Якименко.

За її словами в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко, у режисера була ціла система зваблення молодих дівчат, в яку була залучена його асистентка. Акторка зазначила, що коли в режисера не виходило звабити певну дівчину, то задіював свою помічницю, яка починала загравати до студенток.

"У нас розрослося спілкування, і вона почала натякати на якісь сексуальні теми — мовляв, вона в мене закохана. У нього була така схема: якщо не він зваблював, то через помічницю, яка потім приводила дівчат до нього", — пояснила акторка.

Коли Альоні виповнилося 18, Білоус запросив її до свого кабінету нібито «на каву», але його поведінка швидко стала відверто непристойною: "Він почав мене гладити за плечі, тягти за волосся, потім сів переді мною навколішки й потягнувся цілувати. Я його відштовхнула. Потім ми спілкувалися лише через повідомлення".

Пізніше артистка почала працювати у Молодому театрі, але, як зізналася, боялася заходити до його кабінету, адже ніколи не можна було передбачити, що може трапитися. Якименко розповіла шокувальну історію, після якої її кар’єра в театрі почала "буксувати". За словами Альони, Білоус карав її мовчазною ізоляцією та обмеженням ролей.

"Востаннє, коли я випускала прем’єру дитячого мюзиклу, він покликав мене в кабінет, щоб надіслати фото. Сидить поруч, підсовується, кладе руку. Я кажу, що мені треба бігти. Він образився, сказав: "Я що, якийсь збоченець?" Після того ставлення до мене змінилося — мені перестали давати головні ролі, він ревнував до інших режисерів", — поділилася актриса.

Що відомо про скандал із Андрієм Білоусом

Перші публічні звинувачення проти режисера пролунали у січні 2025 року. Анонімна студентка заявила, що Білоус надсилав їй інтимні фото та пропонував зробити подібні. Після цього свої історії почали розповідати інші жінки.

Невдовзі Андрія Білоуса відсторонили від викладання у Карпенка-Карого та усунули з посади художнього керівника Молодого театру. Поліція відкрила кримінальне провадження.

21 жовтня режисеру повідомили про підозру за статтями про зґвалтування та сексуальне насильство, зокрема неповнолітньої особи. Печерський суд обрав йому запобіжний захід — два місяці під вартою, до 17 грудня.

Нагадаємо, нещодавно дружина Андрія Білоуса після його арешту звернулася до публіки з гучною заявою. Ірина Білоус назвала обвинувачення чоловіка несправедливими та пояснила, чого насправді просить у цій непростій ситуації.