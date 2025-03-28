Відома українська акторка шокувала лікуванням в психіатричній лікарні й назвала причину

Анастасія Пустовіт

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Українська акторка, зірка серіалів Анастасія Пустовіт відверто розповіла про складний шлях подолання страшного захворювання.

Тривалий час зірка була під наглядом медиків. У своєму фотоблогу Анастасія поділилася одкоровенням, що на тлі війни зіткнулася з низкою психологічних проблем. Ба більше, свого часу її переслідувало бажання покінчити життя самогубством.

"У мене було діагностовано важку депресію, генералізований тривожний розлад і ПТСР. Хтось скаже, що це забагато, але досвід (на той момент) 2,5 років війни з вами посперечається. В лікарню я лягла бо мала стійкі суїцидальні наміри. Це навіть не думки, я планувала. Я знала, що напишу в записці і де саме я це зроблю", - приголомшила артистка.

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Анастасія Пустовіт про своє лікування

На щастя, Пустовіт вчасно забила на сполох і тепер все вже позаду, адже вона вилікувалася. За її словами, це відбулося шляхом роботи зі спеціалістами та спостереженнями у психіатричній лікарні. Водночас акторка підтримала тих, хто зараз зіткнувся зі схожими проблемами й закликала не робити з таких людей "психів".

"Я закінчила боротьбу з депресією! Для мене це величезна перемога. Я щаслива, що мені вдалось впоратись. Я пройшла і психіатра, і психотерапевта, і психіатричну лікарню. Мені не страшно це писати і більше того, я би хотіла зняти з цих слів табуйованість. Якщо ти лягла в психіатричну лікарню, то це автоматично означає, що ти пожиттєво борешся з клеймом психа. Неправда. Це треба тим, хто так як і я бореться зі смертельною хворобою", - наголосила Пустовіт.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Данилко також розповідав про своє здоров'я. Він назвав умови, за яких готовий повернутися до розважальних розмовних шоу.