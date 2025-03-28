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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1010
Час на прочитання
2 хв

Відома українська акторка шокувала лікуванням в психіатричній лікарні й назвала причину

Пустовіт подолала серйозний діагноз.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анастасія Пустовіт

Анастасія Пустовіт

Українська акторка, зірка серіалів Анастасія Пустовіт відверто розповіла про складний шлях подолання страшного захворювання.

Тривалий час зірка була під наглядом медиків. У своєму фотоблогу Анастасія поділилася одкоровенням, що на тлі війни зіткнулася з низкою психологічних проблем. Ба більше, свого часу її переслідувало бажання покінчити життя самогубством.

"У мене було діагностовано важку депресію, генералізований тривожний розлад і ПТСР. Хтось скаже, що це забагато, але досвід (на той момент) 2,5 років війни з вами посперечається. В лікарню я лягла бо мала стійкі суїцидальні наміри. Це навіть не думки, я планувала. Я знала, що напишу в записці і де саме я це зроблю", - приголомшила артистка.

Анастасія Пустовіт про своє лікування

Анастасія Пустовіт про своє лікування

На щастя, Пустовіт вчасно забила на сполох і тепер все вже позаду, адже вона вилікувалася. За її словами, це відбулося шляхом роботи зі спеціалістами та спостереженнями у психіатричній лікарні. Водночас акторка підтримала тих, хто зараз зіткнувся зі схожими проблемами й закликала не робити з таких людей "психів".

"Я закінчила боротьбу з депресією! Для мене це величезна перемога. Я щаслива, що мені вдалось впоратись. Я пройшла і психіатра, і психотерапевта, і психіатричну лікарню. Мені не страшно це писати і більше того, я би хотіла зняти з цих слів табуйованість. Якщо ти лягла в психіатричну лікарню, то це автоматично означає, що ти пожиттєво борешся з клеймом психа. Неправда. Це треба тим, хто так як і я бореться зі смертельною хворобою", - наголосила Пустовіт.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Данилко також розповідав про своє здоров'я. Він назвав умови, за яких готовий повернутися до розважальних розмовних шоу.

Дата публікації
Кількість переглядів
1010
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