Відома українська акторка шокувала своєю вагою в 38 кіло: "Нічого не можу зробити"

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

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Українська акторка Ірина Кудашова шокувала своєю вагою.

Так, артистка завжди мала доволі худорляву статуру. Утім, в Instagram-stories знаменитість зізналась, що перед літом завжди стрімко худне. Окрім того, акторка нещодавно перехворіла, що також вплинуло на її вагу. Нині знаменитість важить 38,6 кілограмів. Ірина Кудашова говорить, що для неї це мало. Акторка не хвилюється, коли її вага становить 40 кіло, але коли стає меншою, то знаменитість серйозно через це переймається.

Знаменитість також поділилася, що дійсно хоче з цим щось зробити та набрати кілограми. Однак Ірина Кудашова жаліється, що їй це не вдається.

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Ірина Кудашова розсекретила свою вагу / © instagram.com/irinaa_kudashova

“Тільки-но наближається літо — я починаю втрачати вагу. А зараз я перехворіла…40 кілограмів — це ще ок, але коли я бачу 38 і щось там — хана. І нічого не можу зробити. Реальна Дюймовочка”, — поділилася акторка.

А тим часом шоумен Анатолій Анатоліч цілеспрямовано худнув. Ведучий за три місяці позбувся 10 кілограмів. Дружина знаменитості розсекретила, як йому це вдалося зробити.