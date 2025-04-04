Відома українська акторка шокувала втратою зв'язку із сестрою в Маріуполі: "Не знаю, що з нею"

Тетяна Міхіна / © Facebook.com/tetyana.mihina

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Українська акторка театру, яка грає у виставах "Калігула", "Макбет", Тетяна Міхіна розповіла про життя родичів в Маріуполі.

Артистка родом з Маріуполя вже понад 20 років живе та працює у столиці. Утім, в рідному Маріуполі у неї залишилася сестра. Тетяна говорить, що вже тривалий час не може зв’язатися з рідною людиною та не має про неї жодної інформації відтоді, як місто вперше сильно атакували окупанти.

Тетяна Міхіна / © Facebook.com/tetyana.mihina

"Так, я народилася в Маріуполі, там минуло моє дитинство. Там похований мій батько, дідусь, брат, на могили яких не можу поїхати. Я бачила мапу Маріуполя в 2022 році, знаю, де мій будинок, але там була лише червона пляма. У Маріуполі в мене жила сестра, і я не знаю, що з нею. Вона мешкала в районі, який потрапив під дуже сильні перші обстріли. Вона не виходить на зв'язок", - приголомшила акторка в інтерв'ю oboz.ua.

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До слова, Міхіна також мала своє житло в Маріуполі. Проте, на жаль, за її словами, зараз на тому місці лише руїни, які залишили після себе криваві злочинці – росіяни: "Наш будинок пережив приліт, один із під'їздів повністю розбомблений".

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Волканов довів до сліз відео першої зустрічі з бабусею, яку вивіз з окупації.