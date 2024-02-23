Відома українська акторка шокувала, як через вагу їй відмовляли в участі у проєктах

Настя Ткаченко приголомшила зізнанням, як до неї ставилися на кастингах.

Зірка "Ліги сміху", комедійна акторка Настя Ткаченко, яка нещодавно розсекретила суму свого заробітку, розповіла, чому їй відмовляли в участі в деяких телевізійних проєктах.

За словами знаменитості, на заваді ставала її вага. Настя зізналася, що деякі продюсери телешоу хоч і не говорили одразу чітких причини відмови, але через інших їй все ж вдавалося дізнатися істину.

"Були ситуації, коли мені відмовляли у якихось телевізійних проєктах як учасниці через вагу. Але мені це не казали в обличчя, але в стін є вуха, і я про це все знаю. Казали, "якщо б вона була худішою, ми б її взяли", - поділилася акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Настя Ткаченко

Втім, Ткаченко це аж ніяк не обурювало, а навпаки смішило. Оскільки, з її слів, ці проєкти в результаті не мали блискучого успіху.

"Мені смішно з цього. Їхнє право, але у результаті жоден проєкт, який мені відмовив, не вистрелив", - додала комікеса.

Нагадаємо, нещодавно український актор Олександр Третьяченко шокував, як його принижували в московському театрі через українське походження і він назавжди відмовився від кар'єри в РФ.

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