Відома українська акторка шокувала, з якою страшною недугою бореться і чому перенесла три операції

Катерина Вишнева / © instagram.com/viviwenka

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Відома українська акторка Катерина Вишнева вперше розповіла про свою страшну недугу, від якого страждає вже 14 років.

Знаменитість є пацієнткою онкологічного центру. В інтерв'ю Аліні Доротюк артистка розповіла, що 2011 року в неї виявили пухлини. Зокрема, це пов'язано з мамологією. Катерина Вишнева вже перенесла три операції з видалення пухлин – 2011-го, 2023-го та 2024 року.

"Мені до всього мого досвіду не вистачало ще три операції, які були в мене в онкологічному центрі. Онкологія не встигла…Тричі вже…Востаннє – це було 13 пухлин. Це пов'язано з мамологією – груди. Вперше це було в 2011 році, далі 2023-й у жовтні та 2024-й у лютому", - зізналась артистка.

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Катерина Вишнева / © instagram.com/viviwenka

Нині за станом Катерини Вишневої постійно спостерігають лікарі. Незабаром акторка перенесе ще одну операцію. Після цього знаменитість буде серйозно обдумувати операцію з видалення молочних залоз.

"Молочні залози я не видалила. Я не можу, бо там ще йдуть процеси. На мене попереду чекає ще одна операція. Коли процес розвитку зупиниться, тоді вже стоїть питання про видалення та встановлення імплантів, бо це стосується виживання. Не хочеться щомісяця моніторити, що там і на скільки міліметрів виросло. Ми стежимо", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка SWOIIA розповіла про свою невиліковну хворобу. Артистка також зізналась, як це впливає на її життя.