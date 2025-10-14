ТСН у соціальних мережах

Відома українська акторка шокувала зрадою чоловіка з її подругою: "Мені було боляче"

Хоч пара й перебуває у вільних стосунках, але був один нюанс, який образив знаменитість.

Вікторія Маремуха

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Відома українська акторка, блогерка та модель Вікторія Маремуха розповіла, як чоловік-француз Луї зрадив її.

Знаменитість перебуває з обранцем у вільних стосунках, тобто вони можуть мати романи на стороні. Проте між парою була домовленість: не приховувати одне від одного інтрижки. Тим часом чоловік не розповів Вікторії, що у нього був інтим її з подругою. Артистка відчувала щось неладне, тож перевірила телефон обранця і про все дізналася. Для блогерки ця інформація була болісною, і вона досі пропрацьовує образу.

“Я пропрацьовую образу на Луї вже дуже багато років. Це зрада. Більше обман. Коли я запитала у нього прямо, людина каже, що ні, а я відчуваю, що мені брешуть. Потім я залажу в його телефон, і підтверджується, що я була права. Для мене важливо знати. Ми домовилися одразу, що я хочу знати про все. Це не фізична зрада, це більш духовна зрада. Це була моя подруга. Я не очікувала більше від неї, чим від нього. Мені було боляче. Я дізналася ще більше подробиць, про які вони мені не розповіли”, — зізналася блогерка на YouTube-каналі ”Okay Eva”.

Вікторія Маремуха з чоловіком Луї / © instagram.com/vicky_mare

Вікторія Маремуха з чоловіком Луї / © instagram.com/vicky_mare

Наразі у Вікторії та її чоловіка доволі незрозумілі стосунки. Щоправда, блогерка говорить, що за майже 10 років, що вони разом, так було завжди. Подружжя не розлучається, а й надалі перебуває у вільних стосунках. Також блогерка каже, що хоче бути разом з чоловіком, хоча й не знає, що буде з їхнім шлюбом надалі.

“Ми в якихось таких стосунках, незрозумілих для нас самих. Ми досі у вільних стосунках, ми не розлучилися. Хоча у нас часто буває, що то ми розходимося, то ми сходимося. Такі “гойдалки” у нас були завжди. Ми майже 10 років разом, і майже 10 років у нас такі “гойдалки”. Мені здається, ми вже без них не можемо”, — додала блогерка.

Зазначимо, Вікторія Маремуха та Луї уклали шлюб у червні 2021 року. На початку вересня 2022-го блогерка в одному з пологових будинків Києва народила сина.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина медійника Валіда Арфуша звинуватила його в зрадах. Дизайнерка Ліда Петрова заявила, що у нього був роман на стороні, ще коли вони перебували в шлюбі.

