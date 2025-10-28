- Дата публікації
Відома українська акторка схудла на 10 кг за чотири місяці й шокувала методом: "Блокували апетит"
Світлицька поділилася фото до та після схуднення.
Українська акторка Олена Світлицька, яка нещодавно заявила про новий роман, відверто розповіла про схуднення.
Так, кардинальну трансформацію зірці вдалося пройти за чотири місяці — вона позбулася 10 кг. В шоу «Upgrade» Світлицька не стала приховувати, що такого ефектного результату їй вдалося досягнути за допомогою ін’єкцій в живіт. Акторка також додала, що перед тим страждала на булімію, від якої вона вже позбулася.
«За останні пів року я набрала 10 кіло. Це був шок, бо я правильно харчувалася, займалася спортом два роки. І у мене почалася булімія. Я не могла повірити, що без стопу можна з’їдати все. Згадую про це з жахом. І мене врятували уколи для схуднення — те, що я завжди не підтримувала. Але вони блокували мій апетит», — розповіла Олена.
Щоправда, зірка усвідомлює, що такі методи можуть шкодити її здоров’ю та аудиторії. Зокрема, вона пригадала випадок, як за порадою своєї колеги займалася самолікуванням і робила схожі маніпуляції з іншим препаратом. У результаті Олена отримала серйозні наслідки, тож цього разу була обачнішою. І під наглядом лікаря і після необхідних аналізів зараз продовжує курс.
«Я зробила повний чек-ап, стала під нагляд лікаря, у мене були проблеми з гормонами. Лікарка назначила терапію, ліки й запропонувала колоти. А я подумала чому б ні, якщо це пришвидшить моє схуднення. Бо протягом пів року у мене не виходило. Ми домовилися з лікарем поступово зменшувати дози. Але наполягаю на тому, аби дівчата робили це тільки під наглядом лікаря!» — додала Світлицька.
