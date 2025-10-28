Відома українська акторка схудла на 10 кг за чотири місяці й шокувала методом: "Блокували апетит"

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Реклама

Українська акторка Олена Світлицька, яка нещодавно заявила про новий роман, відверто розповіла про схуднення.

Так, кардинальну трансформацію зірці вдалося пройти за чотири місяці — вона позбулася 10 кг. В шоу «Upgrade» Світлицька не стала приховувати, що такого ефектного результату їй вдалося досягнути за допомогою ін’єкцій в живіт. Акторка також додала, що перед тим страждала на булімію, від якої вона вже позбулася.

«За останні пів року я набрала 10 кіло. Це був шок, бо я правильно харчувалася, займалася спортом два роки. І у мене почалася булімія. Я не могла повірити, що без стопу можна з’їдати все. Згадую про це з жахом. І мене врятували уколи для схуднення — те, що я завжди не підтримувала. Але вони блокували мій апетит», — розповіла Олена.

Реклама

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Щоправда, зірка усвідомлює, що такі методи можуть шкодити її здоров’ю та аудиторії. Зокрема, вона пригадала випадок, як за порадою своєї колеги займалася самолікуванням і робила схожі маніпуляції з іншим препаратом. У результаті Олена отримала серйозні наслідки, тож цього разу була обачнішою. І під наглядом лікаря і після необхідних аналізів зараз продовжує курс.

«Я зробила повний чек-ап, стала під нагляд лікаря, у мене були проблеми з гормонами. Лікарка назначила терапію, ліки й запропонувала колоти. А я подумала чому б ні, якщо це пришвидшить моє схуднення. Бо протягом пів року у мене не виходило. Ми домовилися з лікарем поступово зменшувати дози. Але наполягаю на тому, аби дівчата робили це тільки під наглядом лікаря!» — додала Світлицька.

Нагадаємо, нещодавно 46-річна співачка Катерина Бужинська зізналася, чи вдавалася до ін’єкцій краси та уколів для схуднення. Артистка розкрила методи підтримки своєї краси.