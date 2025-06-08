Відома українська акторка схудла на 45 кг за три місяці й розкрила свій метод

Ніна Набока / © скриншот з відео

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Зірка "Наталки Полтавки", акторка Ніна Набока, яка нещодавно здивувала спробою потрапити в ЗСУ, поділилася секретами свого харчування.

68-річна знаменитість пригадала свій період після народження доньки Одарки. Тоді, за словами Набоки, їй вдалося швидко прийти до форми завдяки дієті, яка виключала з її раціону солодке та борошняне. У результаті вона схудла на 45 кг всього за декілька місяців.

"Сиділа на дієтах. У молодості, коли я народила Одарку я погладшала дуже сильно. І я за три місяці скинула 45 кг. У молодості було легко, а от на старості – дуже важко скидається. Їла до 17:00 і все. Але не їла хліба, картоплі, цукру", - розсекретила Ніна Набока в інтерв'ю "Балючі Теми".

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Ніна Набока / © скриншот з відео

Крім того, артистка порівняла тодішні спроби схуднути з теперішніми. За її словами, зараз у свої 68 років впродовж пів року вона змогла позбутися 10 кг. І переконана, що вага повільно йде саме через вік. Тим не менш, у цьому випадку вона дотримувалася знайомої для себе дієти, як і після пологів.

"Зараз 10 кг скинула за пів року. Бо гладшати – це старіти. Я після 17:00 не їла. Це зараз я трохи погладшала, бо поїхала на дачу й шашлики, сусіди давно мене не бачили. Солодкого не їм, хліба не їм", - зізналася зірка.

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Бронюк розсекретив свою дієту, яка допомогла йому схуднути на 30 кг. Ба більше, артист підозрює, що має хворобу внаслідок зайвої ваги.