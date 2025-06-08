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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
617
Час на прочитання
2 хв

Відома українська акторка схудла на 45 кг за три місяці й розкрила свій метод

Ніна Набока пригадала, як вона позбувалася ваги після пологів і зараз у літньому віці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ніна Набока

Ніна Набока / © скриншот з відео

Зірка "Наталки Полтавки", акторка Ніна Набока, яка нещодавно здивувала спробою потрапити в ЗСУ, поділилася секретами свого харчування.

68-річна знаменитість пригадала свій період після народження доньки Одарки. Тоді, за словами Набоки, їй вдалося швидко прийти до форми завдяки дієті, яка виключала з її раціону солодке та борошняне. У результаті вона схудла на 45 кг всього за декілька місяців.

"Сиділа на дієтах. У молодості, коли я народила Одарку я погладшала дуже сильно. І я за три місяці скинула 45 кг. У молодості було легко, а от на старості – дуже важко скидається. Їла до 17:00 і все. Але не їла хліба, картоплі, цукру", - розсекретила Ніна Набока в інтерв'ю "Балючі Теми".

Ніна Набока / © скриншот з відео

Ніна Набока / © скриншот з відео

Крім того, артистка порівняла тодішні спроби схуднути з теперішніми. За її словами, зараз у свої 68 років впродовж пів року вона змогла позбутися 10 кг. І переконана, що вага повільно йде саме через вік. Тим не менш, у цьому випадку вона дотримувалася знайомої для себе дієти, як і після пологів.

"Зараз 10 кг скинула за пів року. Бо гладшати – це старіти. Я після 17:00 не їла. Це зараз я трохи погладшала, бо поїхала на дачу й шашлики, сусіди давно мене не бачили. Солодкого не їм, хліба не їм", - зізналася зірка.

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Бронюк розсекретив свою дієту, яка допомогла йому схуднути на 30 кг. Ба більше, артист підозрює, що має хворобу внаслідок зайвої ваги.

Дата публікації
Кількість переглядів
617
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