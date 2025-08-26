Відома українська акторка схудла з ін'єкціями та в бікіні похвалилася результатом

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Реклама

Українська акторка Олена Світлицька розповіла про своє схуднення за допомогою ін'єкцій.

Знаменитість раніше була проти такого методу схуднення. Однак артистка змінила свою думку. За словами акторки, взимку вона переживала нелегкий період, що відобразилося на її тілі. Внутрішній біль Олена Світлицька заїдала. Однак на тлі цього в неї почав розвиватися розлад харчової поведінки.

"Час минає, і мої погляди змінюються. Особливо в світлі останніх подій в моєму житті. Можливо, до кінця я вам не відкривала той біль, який проживала взимку. Було дуже боляче і складно. Все це відображалось на моєму тілі. Ночами я ридала, придушувала свої переживання їжею, а потім блювала в сльозах. Сама не вірю, що все це відбувалося зі мною", - говорить акторка.

Реклама

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Олена Світлицька працювала з психологами, зі спеціалістами, робила медитації, займалася спортом, однак нічого з переліченого їй не допомагало. Врешті, донька артистки стала свідком її булімії. Це стало для знаменитості сигналом, що негайно треба щось робити, адже вона не хоче подавати такий приклад дітям.

"Психологи, спеціалісти з РХП, медитації, спорт - нічого не могло зупинити це пекло. Найжахливіший спогад - це коли Віра зайшла до ванни, а її мама сиділа над унітазом і ридала. Чи таким прикладом я хочу бути для своїх дітей - ні!" – поділилася знаменитість.

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Врешті, після консультацій із лікаркою Олена Світлицька наважилася на ін'єкції. Це допомогло акторці не лише схуднути, а й подолати РХП.

Нагадаємо, раніше співачка Наталія Могилевська розповіла про своє схуднення на 25 кг. Артистка також заговорила про своє ефектне повернення в шоубізнес.