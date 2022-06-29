Відома українська акторка Тишкевич через тяжку хворобу перестала вставати з ліжка

Відома українська акторка Катерина Тишкевич вісім років бореться з невизначеним діагнозом.

Знаменитість постійно страждає від головного болю.

Як розповіла колега Тишкевич, акторка Анастасія Цимбалару Катерина за вісім років спробувала усі можливі методи лікування в Україні. Утім, це не допомогло. Хвороба почала прогресувати. Наразі Тишкевич не допомагають минулі методи лікування. Акторка перестала вставати з ліжка.

Фото: mrsketrin/Instagram

"За цей час було спробувано усі можливі методи обстеження в Україні та лікування, як традиційною, так і нетрадиційною медициною, але, на жаль, результату це не дало. Зараз навіть минулі методи лікування (17 пігулок на день та постійні крапельниці) перестали працювати - Катя не встає з ліжка", - розповіла Цимбалару у своєму Facebook.

До слова, в Україні Катерині не можуть поставити діагноз, тож її відправляють на лікування до Європи. Цимбалару просить допомогти своїй колезі. Лікування коштує дорого, а Катерина не може заробляти своєю основною сферою діяльності.

Фото: mrsketrin/Instagram

"Увесь час повномасштабної війни вона попри страшний біль продовжувала волонтерити та допомагала нашій країні, але зараз допомога потрібна їй", - додала Цимбалару.

Читайте також: