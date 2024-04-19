Відома українська акторка відверто розповіла про кризу в стосунках із чоловіком-військовим

Відома українська акторка Анастасія Карпенко чесно зізналась, що переживала кризу в стосунках із чоловіком-військовим Максимом.

Артистка поділилася, що її коханий захищає Україну від початку повномасштабної війни. За словами Анастасії, служба неабияк змінила чоловіка. Зокрема, військовим після повернення з фронту додому доводиться звикати до цивільного життя.

"Люди перебувають два роки в умовах війни. Вони не просто пересиджують десь, а вони перебувають саме в центрі подій. Звісно, це змінює їх як людей. Вони не бачать своїх дружин, дітей, нормального життя. Тому, коли вони повертаються сюди, їм знову доводиться звикати до всього: до правил гри, до заторів, до людей, до спілкування, до того, що тут дуже мало вдячності до військових, дуже мало розуміння війни. Їм це образливо", — поділилася Карпенко в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Анастасія Карпенко / Фото: instagram.com/_anastasia.karpenko_

Акторка каже, що намагається підтримувати теплий зв'язок із чоловіком, який служить на фронті. Артистка постійно телефонує коханому, вона розповідає йому про своє життя, а він ділиться подробицями зі свого. Коли Максим приїжджає додому, вони з сім'єю влаштовують справжнє свято. Як говорить акторка, ці речі дуже дріб'язкові, але допомагають підтримувати стосунки.

"Ми дуже багато працюємо над тим, щоб не втрачати зв'язок. Цей емоційний зв'язок — це те, що, напевно, більшість пар і тримає. Його втратити дуже легко саме таким чином, якщо ти припиняєш ділитися своїми внутрішніми повсякденними історіями. Я йому просто розповідаю все, що відбулося у нас, розпитую все, що відбулося у нього. Це можуть бути якісь дріб'язкові речі, але вони дуже важливі. Коли він приїжджає, ми теж максимально робимо з цього свято", — зазначила акторка.

Утім, як зізналась Анастасія Карпенко, на початку війни їм із чоловіком таки довелося пережити кризу в стосунках. Зокрема, пара неабияк сварилася. На щастя, закохані вчасно зрозуміли, що над шлюбом потрібно працювати.

Анастасія Карпенко / Фото: instagram.com/_anastasia.karpenko_

"Так, звісно, криза була. Особливо на початку. Зараз ми якось більш-менш зрозуміли, якщо можна так сказати, що й до чого. Але тоді, в той момент, це такий перший досвід перебування для нього — перебувати у війську, перший досвід для мене — бути з дитиною далеко і взагалі не бачити цьому кінця і краю. Ми доволі таки багато сварились, але ми вчасно зловили той момент, що вже це все йде не туди і нам треба над цим працювати і проговорювати більше щиро саме те, що нас бентежить", — поділилась акторка.

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika зізналась, що переживає серйозну кризу із чоловіком Сергієм Середою. Ба більше, через це подружжя опинилося на межі розлучення.

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