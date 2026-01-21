ТСН у соціальних мережах

Відома українська акторка відверто заговорила про коханців у шлюбі та чому її не ревнує чоловік

Артистка пояснила про власний комфорт у такому форматі.

Вікторія Маремуха

Вікторія Маремуха / © instagram.com/mare_vicky

Українська блогерка та акторка Вікторія Маремуха після заяви про вільні стосунки з чоловіком-французом Луї розповіла про особисте життя.

Як відомо, обраний подружжям формат передбачає можливість романів на стороні. Під час спілкування з блогером Олександром Преподобним в Instagram Маремуха зізналася, що поки що не має жодних симпатій поза шлюбом і почувається в цьому стані комфортно.

«Я одружена. У нас з чоловіком вільні стосунки. Бувають (коханці — прим. ред.). Зараз поки що нікого немає. І мені так добре. Бо я вже трошки втомилася», — зізналася акторка.

Вікторія Маремуха та Євген Таллер

Вікторія Маремуха та Євген Таллер

Водночас Маремуху застали у компанії відомого продюсера Євгена Таллера, якого часто можна побачити у її повсякденному житті. Це часто викликає чутки про можливий роман, однак сам Таллер їх категорично спростував і наголосив, що їхні взаємини суто дружні. До того ж вони є куми. Бізнесмен також зазначив, що чоловік Маремухи спокійно ставиться до її спілкування з ним і не має ревнощів.

«Неможлива дружба між чоловіком і жінкою, вони 100% тр*х*лис* — скажуть нам. Але ні. У нас такі стосунки, як у брата й сестри. Ще він (чоловік Маремухи — прим. ред.) француз і дуже прогресивний в цілому, тому ніколи не ревнував до мене», — зазначив Таллер.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча показала свого чоловіка Юрія Горбунова на небаченому фото з їхнім сином у пологовому. Зірка показала також сімейну ідилію з іншими членами родини.

