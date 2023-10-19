Відома українська акторка виходить заміж і показала чималу обручку

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" та "Встигнути до 30" Дар'я Петрожицька поділилася з шанувальниками приємною новиною.

Так, Петрожицька зізналася, що вона виходить заміж. Бойфренд акторки Олексій освідчився їй. Як саме і коли коханий покликав Дар'ю заміж вона розповість вже сьогодні, 19 жовтня, о 18:00 у новому подкасті Аліни Шаманської на її YouTube-каналі.

Як зауважила Шаманська, Дар'я не хотіла з цього робити якийсь хайп, чи інфопривід, Петрожицька навіть у фотоблогу не робила окремий пост, бо вважає, що говорити про це не на часі. Втім для Аліни зробила виняток.

Дар'я Петрожицька з бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Разом з тим Петрожицька показала й обручку з діамантом.

Дар'я Петрожицька показала обручку / Фото: instagram.com/shamankaa

Зазначимо, що про стосунки з хлопцем на ім'я Олексій Дар'я Петрожицька розповіла у квітні 2021 року. За словами артистки, з коханим вони познайомилися під час відпочинку в Єгипті і хлопець не знав, що Даша – українська зірка. У перші дні повномасштабної війни Дар'я поїхала до свого бойфренда у Німеччину, в місто Гамбург. Там її наречений протягом тривалого часу живе та працює.

Дар'я Петрожицька з коханим / Фото: Світське життя

Нагадаємо, що 23 жовтня о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра нового комедійного серіалу – "Встигнути до 30", у якому Дар'я Петрожицька зіграла одну з головних ролей.

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