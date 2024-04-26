Відома українська акторка висловилася про путіністку Оксану Байрак, у стрічках якої знімалася до війни

Зірка фільму "Аврора", українська акторка Анастасія Зюркалова розповіла про власне ставлення до продюсерки-зрадниці Оксани Байрак.

Як зізнається акторка, вона припинила спілкування зі скандальною Байрак ще до початку війни в Україні. Наразі вона не знімається у жодних її стрічках і не слідкує за її кар'єрою.

"Ми не спілкувалися вже років 15-18. Після того, як я востаннє знялася у її фільмі, ми не спілкувалися зовсім. Просто припинилося спілкування. Я не можу щось коментувати про її позицію. По-перше, я не дуже слідкую за її творчістю та її висловлюваннями, але, знову ж таки, це її свідомий вибір", – пояснила Зюркалова в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Анастасія Зюркалова. Фото: Instagram Анастасії Зюркалової

Окрім того, акторка пояснила, чому свого часу припинила отримувати будь-які пропозиції від зрадниці зіграти у її фільмах чи серіалах. Так, за словами Анастасії, тоді вона ще була на початку кар'єри й до того ж Оксана переживала кризовий період з ексчоловіком Олександром Копєйкіним.

"Можливо, я була в перехідному віці. Коли я вже і не дитинка, яку всі звикли бачити, і ще не в тому віці, щоб грати персонажів, які там, наприклад, шукають кохання. Друга причина – вона тоді розводилася з чоловіком. І у мене була одна роль у серіалі, який зняв її чоловік. І, можливо, це їй якось зачепило, не знаю. У нас не було жодних конфліктів. Шляхи розійшлися", – додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно акторка Леся Самаєва зі "Скаженого весілля" різко розкритикувала проросійську позицію продюсерки Оксани Байрак.

Читайте також: