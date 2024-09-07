Відома українська акторка висловилася про роботу з Пугачовою на одному майданчику: "Побоювалися всі"

Українська акторка Тетяна Шеліга висловилася про тонкощі роботи з російською співачкою Аллою Пугачовою на одному знімальному майданчику.

Так, знаменитості зустрілися ще під час знімань відомого музичного фільму "За двома зайцями". Тоді, за словами Шеліги, російська акторка, яка грала Проню Прокопівну, поводила себе дуже ввічливо. Ба більше, Пугачова навіть не цуралася зауважень в її бік, адже була не професійною акторкою.

"Про спільну роботу з Пугачовою хочу сказати одне: вона з повагою ставилася абсолютно до всіх членів колективу. Казала: "Підказуйте мені, бо я співачка – не акторка". І Ніна Шаролапова, яка грала її маму, іноді робила якісь зауваження. І та слухала. Алла Борисівна приїхала знайомитися на знімальний майданчик з температурою вище 38 градусів. І того ж дня почала зніматися. Час від часу присідала на стільчик, перепочивала і – знову в кадр. А опісля поїхала ще на ділову зустріч. Я не знаю, чи змогла би так, а вона сказала, що чекають люди, не може відмовити", - розповіла Тетяна в інтерв'ю oboz.ua.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Водночас Шеліга зазначає, що знімальна група ставилася до Алли Пугачової дещо обережно, попри те, що вона намагалася не вирізнятися серед решти.

"Звісно, її побоювалися всі, починаючи з адміністраторів, закінчуючи продюсерами. Однак я лише кілька разів за всі знімальні дні бачила її незадоволеною, і всі претензії – це було у справі, не зіркові примхи. З нею було комфортно працювати, вона поводилась тихо, працювала нарівні з усіма. Після закінчення зйомок ми всі зібралися на фуршет – і вона теж прийшла, сиділа з нами", - пригадала українська акторка.

Нагадаємо, нещодавно російський шоумен Рустам Солнцев розкрив справжню причину виїзду Алли Пугачової з чоловіком Максимом Галкіним і їхніми дітьми з РФ.

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