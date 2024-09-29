Відома українська акторка вийшла заміж за старшого на 12 років колегу і показала, яким було весілля

Тамадою на весіллі була відома зірка.
Донька народного артиста України Олексія Вертинського – акторка Ксенія Вертинська – вийшла заміж.
Її обранцем став на 12 років старший актор Ігор Рубашкін. Пара відіграла весілля сьогодні, 29 вересня, в Україні. Розділити особливе свято прийшли найближчі друзі та родичі артистів. Зокрема, серед гостей також був знаменитий тато Ксенії, акторка Дар'я Петрожицька й Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми. До речі, саме зіркова ведуча стала тамадою й провела закоханим офіційну церемонію.
До слова, Вертинська йшла під вінець у короткій пишній білосніжній сукні з корсетом, веляном і букетом квітів. Тим часом її чоловік був убраний у кремовий костюм, який доповнювала бутоньєрка.
Парочка обмінялася обітницями просто неба поблизу Києва. Казкову атмосферу весілля також доповнювали декорації й ліс довкола.
Зазначимо, для Ксенії Вертинської це перший офіційний шлюб, а для Ігоря Рубашкіна – третій. Акторка від попередніх стосунків виховує 10-річну доньку Софію, а її чоловік – двох доньок Поліну та Варвару.
Нагадаємо, нещодавно співачка з гурту SESTRA Інесса Грицаєнко також заявила про заручини з бойфрендом і похизувалася величезною обручкою з діамантом.
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