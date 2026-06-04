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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
2 хв

Відома українська акторка вперше показала нареченого-військового, з яким п'ять років у стосунках

Пара святкує річницю стосунків.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Анастасія Пустовіт

Анастасія Пустовіт / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

Зірка серіалу «Тиха Нава», українська акторка Анастасія Пустовіт вперше показала свого нареченого-військового.

Артистка тримає особисте життя подалі від публіки. Проте у своєму Instagram знаменитість вперше наважилась показати свого нареченого. Зробила акторка це у річницю стосунків, а також привітала обранця з особливою датою.

Анастасія Пустовіт опублікувала серію світлин із коханим Володимиром. Кадри були зроблені і різний час та різноманітних місцях. Окрім того, знаменитість висловилась про їхні стосунки, які тривають вже п’ять років. Артистка зазначила, що лише пів року вони могли насолодитися компанією одне одного, а потім почалась повномасштабна війна і доводиться будувати спільне життя на відстані.

Анастасія Пустовіт із нареченим / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

Анастасія Пустовіт із нареченим / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

«Це, здається, наша перша за всі роки річниця, яку ми зустріли разом. Цілих 5 років. Разом пів і 4,5 у війні і на відстані. Тільки ми знаємо, якою ціною нам це дається, особливо, коли за основу береш любов», — ділиться артистка.

Анастасія Пустовіт також додала, що вже багато чого пройшла разом із коханим, і ще попереду буде не менш цікаве спільне життя. Акторка наголосила, що вони вже сім’я, і вона буде поруч і горі, і радості.

Анастасія Пустовіт із нареченим / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

Анастасія Пустовіт із нареченим / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

«Ми різні з тобою і одночасно схожі. Вже точно, не побоюсь сказати, сімʼя. Однозначно і в горі, і в радості. Ближче тебе немає нікого. Хай так і буде. Ще багато-багато річниць. Кохаю тебе від камʼяних пляжів до прифронтових вокзалів. Нам вистачить і терпіння, і мудрості, і ніжності, і часу. Хай океан буде лагідним, а сонце не обпікає плечі», — підсумувала артистка.

Анастасія Пустовіт із нареченим / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

Анастасія Пустовіт із нареченим / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Пустовіт розсекретила, що виходить заміж. Акторці освідчився коханий-військовий.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
91
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