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Відома українська акторка вперше показала новонароджену донечку та сюрприз від чоловіка

Відома українська акторка вперше показала новонароджену донечку та сюрприз від чоловіка

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Анну Сагайдачну виписали з пологового будинку.

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна, яка нещодавно сповістила про народження другої дитини, показала крихітку.

Так, артистка 13 грудня виписалася з київського пологового. З цієї нагоди вона вперше розсекретила стать малюка – у неї народилася донечка. І до того ж щаслива зірка вирішила більше не приховувати новонароджену й попозувала з нею на руках. Також на фото можна помітити й старшого сина Анни.

"Ми вдома. Я вже і фото в рожевому публікувала, а мені продовжують в директ писати, що 100% хлопчик. Ні, котики. У нас найніжніша дівчинка, хоча більшість була впевнена, що хлопчик. Бачите, як я вас здивувала", - зазначила акторка.

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya
Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Крім того, Сагайдачна показала, як її з крихіткою зустрічав чоловік удома. Як виявилося, батько донечки, який уникає публічності, заздалегідь підготував сюрприз. Зокрема, прикрасив дитячу кімнату рожевими кульками.

До речі, на одній з повітряних кульок можна помітити напис не лише з вдячністю за доньку, але й подробицями про народження малюка. І як виявилося, поповнення у родині сталося ще ввечері 9 грудня. Дівчинка народилася зростом 50 см і з вагою понад 3 кг.

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya
Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Нагадаємо, нещодавно шеф-кухарка Ліза Глінська на останніх термінах вагітності показала свій знімок з УЗД й запропонувала вгадати, хто у неї народиться – хлопчик чи дівчинка.

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