Відома українська акторка вперше показала новонароджену донечку та сюрприз від чоловіка

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна, яка нещодавно сповістила про народження другої дитини, показала крихітку.

Так, артистка 13 грудня виписалася з київського пологового. З цієї нагоди вона вперше розсекретила стать малюка – у неї народилася донечка. І до того ж щаслива зірка вирішила більше не приховувати новонароджену й попозувала з нею на руках. Також на фото можна помітити й старшого сина Анни.

"Ми вдома. Я вже і фото в рожевому публікувала, а мені продовжують в директ писати, що 100% хлопчик. Ні, котики. У нас найніжніша дівчинка, хоча більшість була впевнена, що хлопчик. Бачите, як я вас здивувала", - зазначила акторка.

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Крім того, Сагайдачна показала, як її з крихіткою зустрічав чоловік удома. Як виявилося, батько донечки, який уникає публічності, заздалегідь підготував сюрприз. Зокрема, прикрасив дитячу кімнату рожевими кульками.

До речі, на одній з повітряних кульок можна помітити напис не лише з вдячністю за доньку, але й подробицями про народження малюка. І як виявилося, поповнення у родині сталося ще ввечері 9 грудня. Дівчинка народилася зростом 50 см і з вагою понад 3 кг.

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Нагадаємо, нещодавно шеф-кухарка Ліза Глінська на останніх термінах вагітності показала свій знімок з УЗД й запропонувала вгадати, хто у неї народиться – хлопчик чи дівчинка.

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