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Відома українська акторка вперше показала обличчя доньки, якій три тижні

Відома українська акторка вперше показала обличчя доньки, якій три тижні

Анна Сагайдачна з дітьми / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Сагайдачна розкрила, яку істину зрозуміла після появи дітей.

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна вперше повністю показала обличчя своєї новонародженої доньки.

Зокрема, у фотоблогу Сагайдачна опублікувала колаж, який складався з двох схожих фото. На одному вона позує із сином від першого шлюбу, коли він ще тільки народився, а на другому акторка повторила це вже з донькою. Під чуттєвими кадрами Анна пригадала слова своєї мами, яка казала про велику силу любові до дітей.

"Мама завжди казала: "Ти ніколи не зрозумієш, як сильно я тебе люблю, поки не станеш матір'ю". Тепер я розумію. Дійсно розумію. Синочок і донечка", - замилувала Анна.

Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya
Анна Сагайдачна з дітьми / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

У коментарях зірковій мамі з дитиною побажали усього найкращого та зазначили, що теж після появи дітей розуміють значення виразу її мами.

  • Як я розумію ці слова! Твій світ назавжди міняється, коли ти в один момент береш свою крихітку на руки і пригортаєш до себе
  • Щасливої долі, мирного неба, міцного здоров'я і Божої ласки!
  • Дуже гарно. І така міць в одному фото

Нагадаємо, акторка Анна Сагайдачна народила доньку 9 грудня. Пологи були партнерськими. І на одному з фото з пологового артистка показала свого чоловіка, від якого народила крихітку.

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