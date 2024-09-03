Відома українська акторка вперше розповіла про свою майбутню операцію і чому вона їй необхідна

Відома українська акторка Анастасія Цимбалару вперше розповіла, що лягатиме під ніж хірурга, адже через проблеми зі здоров'ям їй необхідна операція.

На початку цього літа знаменитість майже втратила слух. Акторка практично нічого не чула та читала по губах, що їй намагаються сказати. За словами артистки, це сталося через ускладнення, викликані гайморитом. Нині Цимбалару необхідна операція, однак немає гарантії, що слух повністю повернеться.

Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Зараз ситуація набагато краща, аніж було. Мені не треба зчитувати по губах. Раніше я сиділа навпроти людини, дивилася на її губи, щоб хоч якось прочитати, бо було незручно постійно перепитувати. Ситуація краща, але я от готуюся і збираю собі на операцію. Треба вирішити певні проблеми. Це було ускладнення від гаймориту, яке перейшло на вухо, був зачеплений нерв. Ніхто, на жаль, не може дати гарантію, що слух відновиться", - розповіла акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Загалом, артистці робитимуть операцію на носі. Анастасія Цимбалару не дихає однією ніздрею, а також в неї є проблеми з прохідністю слухової труби. Хоч операція й робитиметься на носі, але вона, можливо, покращить і слух.

Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Операція треба, щоб була прохідність слухової труби, також у мене не дихає одна частина і ще там є певні кісти, цього всього треба позбуватися. Я не знаю, чи це вроджене, чи набуте. Це буде операція на носі, але завдяки цьому, можливо, покращиться ситуація зі слухом. Це буде вважатися пластикою, але я нічого не збираюся змінювати", - додала акторка.

Нагадаємо, минулого року колишньому боксеру В'ячеславу Узелкову зробили складну операцію на серці. Нещодавно спортсмен показав, як відновлюється після хірургічного втручання.

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