Відома українська акторка вперше розповіла про загибель мами в автокатастрофі

Українська акторка Валерія Ходос шокувала подробицями смерті своєї мами.

За словами акторки, це трапилося зненацька у новорічну ніч близько 19 років тому, коли Валерії було 18 років. Так, її мама, повертаючись додому з корпоративу, потрапила в жахливу ДТП за участі іншого водія у нетверезому стані. На жаль, для жінки наслідки були летальними, але решта її подруг у машині дивом залишилися живими. Наразі Валерія зізнається, що разом з родиною дуже болісно щороку зустрічає новий рік:

Валерія Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Моєї мами не стало, коли мені було 18 років. Це було на першому курсі. Автокатастрофа. Мені завжди було складно про це говорити. Це був Новий рік, тому для моєї сім'ї це жахливе свято. Я його ніколи не святкую. Мама була косметологом. У них був корпоратив, невеличка компанія. І вони поверталися вночі додому, була вільна траса… І в їхню машину врізався водій на підпитку. Загинула лише мама, дівчата, слава Богу, живі", - зі сльозами на очах розповіла Валерія в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Нагадаємо, нещодавно 27-річний американський актор Ченс Пердомо, який знявся у серіалі "Моторошні пригоди Сабріни", також загинув в автокатастрофі.

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