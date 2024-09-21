Відома українська акторка вперше розсекретила новий роман і відреагувала на чутки про вагітність

Українська акторка Таїсія-Оксана Щурук, яка зіграла головну роль в комедійному детективі "Ворон та Воробйов" на телеканалі 2+2, вперше за тривалий час поділилася подробицями особистого життя.

Так, знаменитість розповіла, що її серце вже зайняте та наповнене щастям і коханням. Проте Щурук не планує показувати обранця, бо переконана, що щастя любить тишу.

"Можу сказати одне – я щаслива! І наразі це все, що я хотіла б сказати про свої стосунки. Ми з коханим прийняли рішення, що будемо оберігати нашу любов від сторонніх очей, бо на власному досвіді переконалися, що "щастя любить тишу", - розповіла Таїсія-Оксана в інтерв'ю "Viva!".

Таїсія-Оксана Щурук

Окрім того, зірка свого часу в Instagram публікувала фото з двома смужками на тесті на вагітність. Тож, Щурук розставила усі крапки над "і" та зізналася, що насправді не вагітна, а позитивному результату посприяли жіночі аспекти здоров'я. І додала, що у майбутньому такі особисті теми не робитиме публічними.

Таїсія-Оксана Щурук

"Я мала необережність поділитися дуже особистими, навіть інтимними подробицями свого життя. Тоді я прийняла для себе рішення бути відкритою зі своєю аудиторією, але крім хороших коментарів отримала й чимало негативу в особистих повідомленнях. Тому вирішила більше не публікувати подробиці приватного життя, залишити їх за кадром. Можу зазначити, що я не вагітна. Все решта – мої особисті жіночі справи, над якими я працюю з лікарями і не маю наміру виносити на загал", - пояснила акторка.

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