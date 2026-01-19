ТСН у соціальних мережах

Відома українська акторка вперше розсекретила свої трирічні стосунки: що відомо про обранця зірки

Наталія Бабенко розповіла, як закрутився її роман.

Валерія Гажала
Наталія Бабенко

Наталія Бабенко / © instagram.com/natalibabenko

Українська акторка Наталія Бабенко вперше публічно розкрила подробиці особистого життя.

Як виявилося, зірка вже три роки перебуває у стосунках і її серце належить автору YouTube-каналу «ЧУШ» Степану Єранесяну. За словами Наталії, їхні стосунки почалися не з кохання, а з дружби та спільних інтересів. Вони давно були знайомі й навчалися разом, а зблизилися завдяки спільному дозвіллю та творчим ідеям.

«Так (мій коханий Степан Єраносян — прим. ред.). Разом три роки. Ми навчалися з ним на паралелі, давно знайомі і з однієї сфери. Просто покаталися разом на велосипедах, потім я сказала, що хотіла б розпочати Ютуб. Він запитав про ідеї й він потім каже, чи зможу приїхати на зустріч. Ми поспілкувалися й я почала свій шлях на Ютубі за допомогою Стьопи. Але на той момент нічого не було, але потім закрутилося», — розповіла Наталія в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Наталія Бабенко та Степан Єранесян

Наталія Бабенко та Степан Єранесян

Також акторка зізналася, чим саме її підкорив обранець. За словами зірки, для неї важливі не гучні слова, а вчинки. І саме людяність Степана й готовність допомогти у будь-який момент стали вирішальними.

«Це той випадок, коли дивишся на вчинки та ставлення. Він дуже щирий, щедрий і безкорисливий. Відповідальний. Він взірець — його якості дуже людяні й на високому рівні. Він ніколи це не публікуватиме в соцмережах, але побачив бабусю й купить продукти. Коли бачить, що треба допомога, він її зробить. Він стільки всього робить для зборів ЗСУ на постійній основі», — додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно зірка «Холостяка» підлив олії у чутки про роман з колегою Оленою Світлицькою. Парочка поїхала у спільну подорож і похизувалася краєвидами.

