Відома українська акторка вперше заговорила про свого коханого: "Непублічна людина"

Зірка серіалу "Реванш", відома українська акторка Клавдія Дрозд-Буніна вперше заговорила про свого коханого.

Артистка не приховує, що не самотня. Утім свого обранця знаменитість не квапиться показувати публіці, а також не розповідає про нього. Проте у програмі "ЖВЛ представляє" зірка серіалів та кіно привідкрила завісу особистого життя.

Акторка розповіла, що її коханий не є публічною людино та не цікавиться шоубізнесом. Чоловік не любить, коли Клавдія про нього розповідає. Тож, знаменитість ставиться з повагою до особистих кордонів обранця. Однак, цілком ймовірно, що прихильники все ж таки дочекаються, коли Дрозд-Буніна представить коханого публіці, адже артиста не виключає цього.

Клавдія Дрозд-Буніна / Фото: instagram.com/namedklavdiia

"Мій коханий – непублічна людина. Йому це не цікаво, і я просто ставлюся до цього з повагою. Він не любить, коли я про нього розповідаю. Коли захочу, тоді й поговоримо про це", - поділилася акторка.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна вперше за тривалий час показала свого коханого. Також артистка публічно звернулася до обранця.

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